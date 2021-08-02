Кевин Харт запускает автомобилное телешоу

Звезда Голливуда Кевин Харт не только хороших комедийный актер, но и большой фанат автомобилей. А теперь он будет о них рассказывать в собственном телешоу Kevin Hart`s Muscle Car Crew.

Сериал будет доступен по подписке на портале MotorTrend, но первый эпизод можно посмотреть совершенно бесплатно на YouTube. И сделать это стоит, если вы поклонник Харта или любитель классических автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Во время эпизода Харт и его друзья покупают несколько классических моделей и создают свой собственный маленький клуб. Они исследуют различные области автомобильной жизни, ищут мастерские и магазины, которые помогут модифицировать их машины.

В сентябре 2019 году имя Кевина Харта попало на страницы прессы в связи с аварией, в которую он попал на Plymouth Barracuda 1970 года с двигателем Hellcat. Харт был пассажиром в то время, когда его друг разбил машину на шоссе Малхолланд. Хотя Харт, водитель и еще один пассажир выжили, Харт получил серьезную травму спины. Но даже эта авария не повлияла на его любовь к автомобилям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кевин Харт выставил на аукцион Barrett-Jackson кастомный внедорожник Ford Bronco 4×4 1977 года. Автомобиль успел "засветиться" в телешоу Jay Leno’s Garage. А еще мы рассказывали о его ярком Chevrolet Corvette 1959 года.