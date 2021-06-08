Как выглядел первый в мире роскошный внедорожник: история и фото

Jeep Wagoneer 1966 года был очень инновационным автомобилем в свое время. Историки считают его первым в мире роскошным внедорожником, который был значительно лучше по сравнению с другими моделями в своем сегменте.

Как сообщает сайт HotCars, Jeep Super Wagoneer начал тенденцию на просторные кабины премиум-класса, которая сохранилась до настоящего времени в полноразмерных роскошных внедорожниках. Рассказываем историю автомобиля и в чем его особенности.

Jeep выпустил Wagoneer еще в 1963 году и продолжал производить его более 30 лет. Модель была построена и ориентирована больше на покупателей, любят путешествовать. Она стала успешной благодаря комфортной езде и хорошими внедорожными возможностями.

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Сначала Wagoneer использовал 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель, который был экономным в то время. Позже он получил новые агрегаты и еще некоторые механические обновления. Автомобиль сохранял свой стиль кузова более 30 лет.

Одними из главных его особенностей тогда были: стандартная независимая передняя подвеска для моделей с задним приводом, конструкция подвески с двойными рычагами, пакет безопасности с силовыми тормозами и кондиционер.

Также в Wagoneer были складные задние сиденья и огромная площадь багажника. Еще можно было сложить переднее пассажирское сиденье, что делало модель практичной для любого покупателя.

Дизайн и удобство интерьера и экстерьера внедорожника опередили своих конкурентов. Тогда удобными и приятными были только спортивные купе, а внедорожники были больше для перевозки груза. Еще одной неслыханной тогда особенностью Wagoneer стало сочетание автоматической коробки передач с системой 4х4.

В 1966 году вышла обновленная версия модели, которая называлась Super Wagoneer и была очень ограниченной в производстве. Она получила более широкую решетку радиатора, а квадратные фары заменили круглыми. Обновленный внедорожник также получил высокопроизводительную версию двигателя AMC 8, которая производила 270 л.с.

Кроме того, Super Wagoneer стандартно оснащался системой переменного тока, гидроусилителем руля, а также автоматическим переключением консоли. Заднее окно было электрическим, а в салоне установили освещение. Деревянная отделка экстерьера стала проще в дизайне, но ее форма делала автомобиль изящным. Были доступны только четыре цвета: Empire Blue, Indian Ceramic, Glacier White и Prairie Gold.

Модель продолжали дополнять роскошными деталями и в последующих поколениях. В 1978 году вышла лимитированная версия с электрокреслами, кондиционером, лучше звукоизоляцией, автоматической коробкой передач, круиз-контролем, электростеклоподъемниками и функциями безопасности.

Super Wagoneer сейчас является очень редкой и коллекционной машиной. Последнее дает свой плюс, так как модели восстанавливают и ухаживают за ними. Это авто было пионером во внедрении роскоши во внедорожниках, поэтому и вписалось свое имя в историю.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, совсем недавно Jeep представили серийные версии новых Wagoneer и Grand Wagoneer.