Качество бензина А-95 на украинских АЗС: результаты новых исследований

Дефицит горючего в Украине пошел в историю, более того, наметился стойкий тренд по удешевлению горючего. С начала года бензин потерял около 10% стоимости. Вместе с тем, на рынке горючего проявились две важные тенденции – во-первых, из-за доступности ресурса возобновили торговлю одиночные АЗС в небольших городах и поселках, во-вторых – из-за действий агрессора в Украине прекратила работу существенная часть полу- или нелегальных производителей, наводнявших рынок некачественным горючим.

Видео дня

Как эти факторы повлияли на общую картину качества бензина? В этом разбирались эксперты Института потребительских экспертиз. Исследователи отобрали пробы бензина А-95 в крупнейших всеукраинских сетях (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВИАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а также у серьезных региональных игроков – киевских KLO и AVANTAGE 7, запорожских ZOG и PARALL BVS, днепровский NEFTEK, харьковский ОВИС, а также сети CHIPO и U.GO. Эксперты не упустили внимания и сети, которые оперируют в райцентрах и небольших городах (24\7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Кроме того, были проверены брендовые сорта бензина А-95 в крупных сетях, а именно SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.

Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали нормативам Евро-5, синюю – образцы без нарушений, но "без запаса прочности", то есть на грани разрешенных значений. И, наконец, красная – сети, горючее на которых не соответствовало нормативам профильного ГОСТа. Образцы были проверены по основным параметрам – октановое число, содержание серы и объемные части ароматических углеводородов и бензола.

Зеленая зона ("брендовая" А-95)

В этой группе сюрпризов не оказалось, как и должно быть у премиального горючего. Все образцы получили оценку "отлично". Эксперты отметили отсутствие вредной серы образца SOCAR NANO (всего 3 мг/кг). Наибольший запас по октану у WOG MUSTANG (96,7 ед.), а самый низкий уровень бензола – у ОККО PULLS (0,42%).

Зелёная зона (стандартный А-95)

В зеленой зоне лидеров оказались целых 9 сетей, это рекорд последних лет исследований. WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG и ОВИС. Показатели у бензинов, приобретенных в этих сетях, были значительно лучше требований ДСТУ. Для начала был проверен самый главный для работы двигателя параметр – октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Наибольшее значение зафиксировано у WOG (97,6 ед.) и SOCAR (97,5). Отлично – ОККО (96,6) и PRIME (96,5). В "девяносто пятом" KLO, CHIPO, ZOG и ОВИС – тоже выше 96 единиц. При таких показателях октанового числа двигатель работает на полную отдачу, расход топлива более экономичен.

Далее определили содержание серы, одним из важнейших показателей, являющегося показателем длительности работы двигателя, его ресурса. Минимальные значения обнаружены в бензинах А-95, приобретенных в сетях SOCAR, ZOG и AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Это с запасом перекрывает допуски Евро 5. Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значение в пределах нормы, лучший показатель в ОККО – всего 24,6% и CHIPO (24.5%).

Еще один важный показатель – содержание бензола. Этого токсического вещества в бензине должно быть как минимум, поскольку увеличение его количества "убивает" катализатор, может уменьшить ресурс двигателя до десяти раз и может вызвать рак у пешеходов. Наиболее "чистый" бензин у KLO (0,38% при норме не выше 1%), ОККО и WOG (по 0,40%). В общем, из результатов "зеленой" зоны ясно видно, что это качественный продукт с европейских заводов с глубоким уровнем переработки нефти.

Синяя зона

В синюю зону попала большая группа заправок, в основном и называемых лоукостеров. Это сети, которые обычно продают дешевле лидеров рынка. Бензин А-95 у BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL соответствовал стандарту Евро 5, но с показателями, более близкими к предельным нормам. Интересный тренд состоит в том, что в эту группу "переехали" сети, ранее бывшие завсегдатаями красной зоны. Совпадение? Эксперты так не думают, а причины метаморфозы описаны ниже.

Красная зона

В красной зоне в этот раз в основном АЗС малых региональных сетей и единичных заправок, которые в основном торгуют в небольших городах и поселках. Исключения из правил – всеукраинские сети ANP и АВИАС, но эти компании в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными. Как ни странно, октановое число было намного ниже необходимого только в одном образце, приобретенном на АЗС 24/7 в Днепропетровской области – 92 единицы. Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях. Что касается вредной для экологии и воздуха серы, то превышение в тридцать пять (!) раз было обнаружено в образце АЗС KRAFT (352 мг/кг при норме не более 10). Но и это оказалось лишь жалкой пародией по сравнению с реально "крутыми" ребятами – количество серы в пробе DNIPRO OIL GROUP превышало норму в 70 раз, то есть 706 мг/кг. Объемная доля ядовитого бензола в пробах этих сетей тоже ужасна. В бензине с АЗС KRAFT – почти четырехкратное превышение (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP вообще более семикратного! Напомним, это опасное соединение, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя. Такое множество бензола может привести к проблемам со здоровьем у водителей и пешеходов, а также существенно повредить двигатель автомобиля.

Выводы

В целом результаты исследования выявили несколько интересных тенденций. Во-первых, количество фальсифицированного ресурса на рынке значительно снизилось. Эксперты однозначно увязывают это с уменьшением количества кустарных производств, так называемых мини-НПЗ. Крупнейшие из них разбили российские бомбы и снаряды, другие снизили объемы из-за проблем с ресурсом и логистикой. Именно поэтому многие сети из "красной" зоны переместились в "синюю", поскольку теперь приходится все же торговать импортируемым горючим. А оставшееся количество кустарного горючего пошло в основном малым региональным сетям, поскольку им не нужны значительные объемы. Поэтому автомобилистам из небольших городов и поселков эксперты рекомендуют проехать лишних несколько километров до большой заправки, чтобы не попасть впросак.