Jeep сделает длиннее возрожденный Wagoneer

Jeep планирует сделать длиннее недавно возрожденный Wagoneer, который и так имеет 5,43 метра. Так он обойдет Cadillac Escalade и станет крупнейшим полноразмерным внедорожником стандартной длины.

Компания сделает модифицирует модели, чтобы должным образом конкурировать с крупными автомобилями других марок. Обновленная версия должна выйти в 2022 году. Об этом сообщает MotorTrend.

Ожидается, что Jeep предложит семейству Wagoneer встроенный бензино-электрический гибридный двигатель. Хотя бренд официально не говорит о таком силовом агрегате, руководитель Jeep Кристиан Менье рассказал журналистам, что бренд имеет "план электрификации" для Wagoneer. Учитывая, что в концепте Grand Wagoneer вспомнили гибрид, то есть основания полагать, что такая силовая установка будет и у стандартной модели.

Возможно, Jeep возьмет установку Wrangler 4xe мощностью 375 л.с., которая использует четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и два электродвигателя. Но от него могут отказаться ради более мощного агрегата. Считается, что модели обновят двигателя после того, какая на рынок выйдут автомобили с долгой колесной базой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jeep представил флагманские внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer. Их показали в рамках празднования 80-летия культового бренда.