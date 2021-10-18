Историческая модель Porsche отправится покорять Антарктику

Глубоко модернизированный Porsche 356 выпуска примет участие в уникальной гуманитарной миссии в Антарктике. Идея необычной акции принадлежит гонщице и филантропу Рене Бринкерхофф.

Об этом сообщается на сайте проекта. В рамках концепции "Project 356 World Rally", преследующей гуманитарную цель положить конец торговле детьми, Porsche 356A 1956 года Valkyrie Racing преодолеет в декабре 356 миль (573 км) по территории Антарктиды.

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Подготовкой машины занимался инженер и полярный исследователь Кирон Брэдли. Процесс постройки вездехода занял более 18 месяцев. В результате вместо передних колес автомобиль получил пару лыж, а сзади был смонтирован гусеничный привод для максимального сцепления как на льду, так и на снегу.

Кроме того, автомобиль получил каркас безопасности, солнечные панели, специальный 4-тонный домкрат, который поможет выбраться из мягкого снега, компрессор для генерации теплого воздуха в салоне. В комплект снаряжения вошли спасательная одежда, емкости для воды и средства связи на случай чрезвычайной ситуации.

В декабре в Антарктиде световой день длится 24 часа, поэтому светотехнику с машины сняли для снижения веса. После завершения миссии команда попытается установить рекорд скорости на леднике Юнион.

За руль Porsche 356 сядет Рене Бринкерхофф. Антарктический этап станет частью 20000-мильного путешествия по семи континентам, запланированных в рамках проекта, стартовавшего в 2017 году. За эти году Рене и ее команда приняли участие в таких легендарных гонках, как Carrera Panamericana (2017), Targa Tasmania (2018), Caminos del Inca (2018), Peking Paris (2019) и East Africa Safari (2019). Теперь участникам проекта предстоит посетить Антарктику.

Также автомобиль будет принимать участие в мероприятиях по всему миру, где будет проводиться презентация благотворительного фонда Valkyrie Gives, посвященного борьбе с торговлей детьми. Люди, которые захотят поддержать миссию, могут пожертвовать 356 долларов, а их имена будут написаны под капотом автомобиля.

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