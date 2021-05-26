Hyundai представила новый Ioniq 5 с привлекательным стилем и быстрой зарядкой

Компания Hyundai представила электрический кроссовер Ioniq 5 2022 года в американской спецификации. Он получил привлекательный стиль, передовые технологии и возможности зарядки.

Автомобиль поступит в продажу в США уже этой осенью, как первый электромобиль Hyundai, который базируется на новой платформе E-GMP – той самой, которая будет в основе новой Kia EV6. Об этом сообщает Carscoops (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новая основа дала электрокару передовую двойную электрическую архитектуру на 400 В/800 В. Это означает, что новый Ioniq 5 совместим с быстрыми зарядными устройствами постоянного тока мощностью 350 кВт, что позволяет ему заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 18 минут. Это быстрее, чем у любого из его конкурентов.

Со стандартным бортовым зарядным устройством мощностью 10,9 кВт, полный заряд можно получить за 6 часов 43 минуты с зарядкой второго уровня. Кроме того, каждый владелец кроссовера получит неограниченные 30-минутные сеансы, которые будут действовать в течение двух лет в сети зарядки Electrify America.

Клиенты в США смогут выбрать между двумя вариантами модели, оба из которых используют аккумулятор 77,4 кВт-час. Ioniq 5 начального уровня питается от установленного сзади двигателя мощностью 225 л.с. Hyundai заявляет, что его максимальная дальность движения составляет 482 км.

Также доступна двухмоторная версия с полным приводом и комбинированной мощностью 320 л.с. Эта версия сможет разогнаться от 0 до 97 км/ч менее чем за 5 секунд, тогда как дальность движения будет меняться в зависимости от того, какую комплектацию выбрать: на 439 или 392 км.

Все варианты американской спецификации Ioniq 5 поставляются с ограниченной максимальной скоростью 185 км/ч и могут буксировать до 680 килограмм.

Еще одной особенностью автомобиля является функция Vehicle-to-Load (V2L), которая позволяет заряжать электронные устройства, такие как ноутбуки, кемпинговое оборудование, электрические скутеры и велосипеды, используя энергию от аккумулятора автомобиля. Новый Ioniq 5 может выгрузить 1,9 кВт пиковой мощности через стандартную розетку 120 В. Также у него есть вторая розетка, установленная под задним сиденьем.

Электромобиль имеет очень длинную колесную базу 2999 мм, которая даже длиннее Palisade почти на 101 мм. В то же время электрический кроссовер на 355 мм короче трехрядного внедорожника.

Hyundai в полной мере воспользовался возможностями новой архитектуры E-GMP, сделав большим салон. Они добавили возможность задним сиденьем скользить вперед на 134 мм, а центральную консоль "Universal Island" можно двигать вперед-назад на 139 мм.

Водительское сиденье имеет подножку для ног снизу и может откинуться "на оптимальный угол для ощущения невесомости". Стеклянная крыша состоит из одной панели, чтобы салон казался более открытым.

Hyundai Ioniq мая 2022 года – это первый автомобиль бренда, который оснащен heads-up дисплеем с дополненной реальностью и экологически чистыми материалами в интерьере. Двойной 12-дюймовый цифровой кокпит включает в себя приборную панель и информационно-развлекательную систему, которая оснащена Android Auto, Apple CarPlay и может определять картографический радиус путешествия в реальном времени на основе текущего состояния заряда.

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