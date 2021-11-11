Hyundai показал обновленную Creta

Южнокорейская компания Hyundai обновила компактный кроссовер Creta второго поколения. Новинка выполнена в стилистике "старшего собрата" Tucson. Дебют рестайлинговой версии стала Индонезии. Позже новинка появится и на других рынках.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. От Tucson новинка унаследовала характерную объемную облицовку радиатора со встроенными ДХО, а основные фары расположены по краям переднего бампера. Дизайн самого бампера изменили и украсили крупной серебристой накладкой. В этом облик новинки перекликается с последними моделями японского бренда Mitsubishi.

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В остальном внешность Сreta осталась неизменной. В списке опций вошла полностью цифровая торпеда с 10,25-дюймовым экраном шкалы приборов и 8-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.

Под капотом кроссовера располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Он развивает мощность 115 л.с. и может работать в паре как с 6-ступенчатой "механикой", так и бесступенчатым вариатором CVT. Привод осуществляется на передние колеса. Для других рынков список силовых агрегатов будет расширен.

Производство рестайлингового кроссовера будет организовано на новом заводе Hyundai в Индонезии. Позже сборка будет налажена в Индии.

Напомним, что второе поколение компактного SUV выпускают под именем ix25 в Китае с 2019 года. В 2020 году в Индии наладили производство Creta. В Украине вместо этой модели предлагается кроссовер Venue.

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