Hyundai показал обновленную Creta

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Hyundai показал обновленную Creta

Южнокорейская компания Hyundai обновила компактный кроссовер Creta второго поколения. Новинка выполнена в стилистике "старшего собрата" Tucson. Дебют рестайлинговой версии стала Индонезии. Позже новинка появится и на других рынках.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. От Tucson новинка унаследовала характерную объемную облицовку радиатора со встроенными ДХО, а основные фары расположены по краям переднего бампера. Дизайн самого бампера изменили и украсили крупной серебристой накладкой. В этом облик новинки перекликается с последними моделями японского бренда Mitsubishi.

От Tucson новинка унаследовала характерную объемную облицовку радиатора со встроенными ДХО
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В остальном внешность Сreta осталась неизменной. В списке опций вошла полностью цифровая торпеда с 10,25-дюймовым экраном шкалы приборов и 8-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы.

В списке опций есть полностью цифровая панель приборов

Под капотом кроссовера располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Он развивает мощность 115 л.с. и может работать в паре как с 6-ступенчатой "механикой", так и бесступенчатым вариатором CVT. Привод осуществляется на передние колеса. Для других рынков список силовых агрегатов будет расширен.

Под капотом кроссовера располагается атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра

Производство рестайлингового кроссовера будет организовано на новом заводе Hyundai в Индонезии. Позже сборка будет налажена в Индии.

Производство рестайлингового кроссовера будет организовано на новом заводе Hyundai в Индонезии

Напомним, что второе поколение компактного SUV выпускают под именем ix25 в Китае с 2019 года. В 2020 году в Индии наладили производство Creta. В Украине вместо этой модели предлагается кроссовер Venue.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai показала первые изображения концепта Seven

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