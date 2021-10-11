Honda стала первым в Японии производителем, начавшим продажи онлайн

Японская компания Honda стала первым автопроизводителем, который предложил онлайн сервис по продаже автомобилей на "домашнем" рынке. Первоначально он доступен жителям Токио, но позже в компании планируют расширить его на всю территорию страны.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Сервис получил название Honda ON. Он предполагает осуществление процесса покупки авто полностью онлайн, начиная от консультаций до заключения договоров.

Благодаря услуге клиенты могут выбрать трех- или пятилетний контракт на модели N-Box, Fit, Freed или Vezel (HR-V). Они будут платить ежемесячную плату, которая включает в себя стоимость автомобиля и его обслуживания. Также Honda предложит клиентам возможность выкупить автомобиль после истечения срока действия контракта на подписку.

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При использовании услуги клиенты могут выбрать, в какой местный дилерский центр Honda они хотят, чтобы их автомобиль был доставлен и где будет проводиться его сервисное обслуживание.

Цены на подписку начинаются с $279 в месяц за N-Box. Fit стоит от $382, Freed – от $439, а Vezel – от $435, включая налоги. Покупатели также могут запланировать тест-драйв через службу Honda ON, если они хотят опробовать новый автомобиль, прежде чем оформить подписку.

Опыт компании Honda – не единственный в своем роде. Например, услуга Care by Volvo, предлагаемая шведским производителем, действует с 2017 года и продолжает расширяться на новые рынки. А вот бренд Mercedes-Benz прекратил свою подписку в середине 2020 года после того, как в США зарегистрировались всего несколько сотен человек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda возродит модель Integra в двух ипостасях.