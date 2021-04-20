Heatherwick представила автомобиль, который будет очищать воздух от выбросов из других авто

Лондонская студия Heatherwick представила концепт электрического автомобиля Airo для китайского бренда IM Motors, который будет очищать воздух от выбросов из других автомобилей.

Электрокар показали на Шанхайском автосалоне. Он будет первой моделью новосозданного IM Motors. Airo будет оснащен высокоэффективной системой фильтрации твердых частиц воздуха HEPA, которая будет активно очищать загрязнения. Она будет иметь как автономный, так и управляемый водителем режимы. Об этом сообщает сайт Dezeen.

"Airo – это не просто еще один электрический автомобиль, который не загрязняет воздух. Используя новейшие технологии HEPA-фильтров, он идет дальше, пылесося выхлопные газы из других автомобилей, когда они движутся", – сказал основатель Heatherwick Томас Хизервик.

Автомобиль был разработан с гибким салоном с сиденьями, которые вращаются, чтобы его можно было изменить на "многофункциональную комнату". Также есть раскладной стол, который можно использовать для обедов, развлечений, или как экран, на который можно проектировать изображения.

Салон можно превратить в спальню, поскольку сиденья полностью откидываются, создавая двуспальную кровать. В этом режиме стекло можно сделать непрозрачным для создания частного пространства.

Производство Airo должно начаться в 2023 году. Кроме того, Heatherwick разработала изогнутую стальную зарядную станцию, которая имеет выдвижной провод для зарядки.

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