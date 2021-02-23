Gordon Murray Automotive выпустит модель T.50s с двигателем на 725 л.с.

Gordon Murray Automotive представила экстремальную трековую версию купе T.50. Она называется T.50s "Niki Lauda" и всего выпустят 25 таких моделей, стоимостью 4,3 миллиона долларов за каждую.

Автомобиль назван в честь легендарного трехкратного чемпиона F1 Ники Лауды. Его будут строить после окончания производства 100 дорожных моделей T.50 в январе 2023 года. Об этом сообщает Carscoops.

GMA T.50s весит всего 852 кг, что на 134 кг меньше, чем обычный T.50. Под капотом теперь более мощная версия атмосферного 3,9-литрового двигателя V12, который теперь производит 725 л.с. и может вращаться в 12 100 об/мин.

Все внешние панели являются уникальными только для линейки T.50s и изготовлены из сверхлегкого углеродного волокна, также в нем более легкое стекло, чем в дорожной версии. Пружины, амортизаторы и стабилизатор улучшены для достижения максимальной производительности пути, а клиренс снижен до 87 мм спереди и 116 мм сзади.

В GMA T.50s "Niki Lauda" водительское сиденье оставили по центру. В то же время суперкар теперь двухместный, пассажирское место оставили слева от водителя. А на месте сиденья справа установили огнетушитель.

Каждый из 25 владельцев авто получит индивидуальные и персонализированные опции. Кроме того, каждый Т.50 будет сопровождаться пакетом Trackspeed, который включает как техническую поддержку, так и все оборудование, необходимое для движения автомобиля на трассе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, McLaren представил гибридный спорткар нового поколения Artura, который может развить 680 л.с. и 720 Нм. До "сотни" авто разгоняется за 3 секунды, а его максимальная скорость 330 км/ч.