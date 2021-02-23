Gordon Murray Automotive выпустит модель T.50s с двигателем на 725 л.с.

Юрий Андриив
Юрий Андриив
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1,8 т.
GMA T.50s 'Niki Lauda'

Gordon Murray Automotive представила экстремальную трековую версию купе T.50. Она называется T.50s "Niki Lauda" и всего выпустят 25 таких моделей, стоимостью 4,3 миллиона долларов за каждую.

Автомобиль назван в честь легендарного трехкратного чемпиона F1 Ники Лауды. Его будут строить после окончания производства 100 дорожных моделей T.50 в январе 2023 года. Об этом сообщает Carscoops.

Один из 25 моделей GMA T.50s "Niki Lauda"

GMA T.50s весит всего 852 кг, что на 134 кг меньше, чем обычный T.50. Под капотом теперь более мощная версия атмосферного 3,9-литрового двигателя V12, который теперь производит 725 л.с. и может вращаться в 12 100 об/мин.

Все внешние панели являются уникальными только для линейки T.50s и изготовлены из сверхлегкого углеродного волокна, также в нем более легкое стекло, чем в дорожной версии. Пружины, амортизаторы и стабилизатор улучшены для достижения максимальной производительности пути, а клиренс снижен до 87 мм спереди и 116 мм сзади.

GMA T.50s "Niki Lauda" с пониженным клиренсом

В GMA T.50s "Niki Lauda" водительское сиденье оставили по центру. В то же время суперкар теперь двухместный, пассажирское место оставили слева от водителя. А на месте сиденья справа установили огнетушитель.

Каждый из 25 владельцев авто получит индивидуальные и персонализированные опции. Кроме того, каждый Т.50 будет сопровождаться пакетом Trackspeed, который включает как техническую поддержку, так и все оборудование, необходимое для движения автомобиля на трассе.

Салон суперкара
Сиденье водителя в GMA T.50s "Niki Lauda"

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, McLaren представил гибридный спорткар нового поколения Artura, который может развить 680 л.с. и 720 Нм. До "сотни" авто разгоняется за 3 секунды, а его максимальная скорость 330 км/ч.

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