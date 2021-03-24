GMC Terrain обновили дизайн и добавили новую версию

Кроссовер GMC Terrain получит реконструкцию 2022 модельного года. Ему обновят дизайн и добавят новую версию.

Одна из важнейших моделей бренда сразу выглядит узнаваемо, хотя имеет более крупную решетку радиатора, которую окружают рестайлинговые светодиодные фары. Внизу слегка модифицированный передний бампер с менее хромированной отделкой. Об этом сообщает Carscoops.

Также кроссовер получил новые светодиодные задние фонари и обновленную цветовую палитру, которая включает четыре новые варианты. Модель также оснащена рестайлинговыми 18-и 19-дюймовыми легкосплавными колесами.

GMC Terrain 2022 года Carscoops

Популярные версии Denali и Elevation Edition возвращаются, и к ним присоединяется совершенно новый вариант AT4. GMC мало что сказал о последнем, но он отличается крепким внешним видом с пластиковой обшивкой кузова, передней пластиной, черными колесами и уникальной решеткой радиатора.

Изменения в салоне незначительные, но там обновленная обработка и обивка, а также добавлены беспроводные функции Android Auto и Apple CarPlay. Другие обновления включают новый технологический пакет для SLT и AT4, а также новый главный экран. Последний поставляется в стандартной комплектации для Denali и доступен в SLT и AT4.

Terrain 2022 года в стандартном варианте получил ассортимент систем помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение и предупреждения о лобовом столкновении. К ним присоединяются системы торможения перед пешеходами и удержания полосы движения с предупреждением о выезде из нее.

Мощность обеспечивает 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который производит 170 л.с. и 275 Нм. Он подключен к девятиступенчатой автоматической коробке передач. Новые GMC Terrain SLE, SLT и AT4 поступят в продажу этим летом, тогда как Denali прибудет осенью.

Обновленный кроссовер в красной обработке Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, GMC анонсировало дату презентации электрического Hummer. Внедорожник будет похож на пикап бренда.