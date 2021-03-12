Glusco опровергают все обвинения ДФС

11 марта на нефтебазах и АЗК сети "Глуск Ритейл" проведены обыски.

Об этом сообщает пресс служба компании. "Правоохранителями была парализована работа компании, которая приносит в государственный бюджет Украины миллиарды гривен и обеспечивает рабочими местами тысячи украинский", – комментируют в Glusco.

"Сейчас проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн ", – говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

В Glusco опровергают факт уклонения от уплаты налогов и информируют, что "только в течение 2019-2020 годов группа компаний Glusco уплатила в государственный бюджет Украины более 6 млрд грн в виде налогов, сборов и других платежей, а за все время работы – более 10 млрд грн ".

Десятки тысяч потребителей остались без горючего. Из-за действий правоохранителей компания не могла выполнить свои обязательства по отгрузке топлива, в том числе предприятиям государственного сектора. Сейчас отпуск нефтепродуктов остается заблокированным. Лишь на некоторых АЗК возобновлена продажа газа и сопутствующих товаров.

В компании "Глуск" утверждают, что "уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой Glusco. Производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" (код ЕГРПОУ 39974165), которые не связаны с Glusco нет хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля. Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми ".

"Другое предположение правоохранительных органов об отношении Glusco к "обращению и реализации фальсифицированных нефтепродуктов, незаконного изготовления подакцизных товаров, уклонение от уплаты налогов ", позволяют утверждать о заинтересованности органа следствия в создании давления на компанию", – рассказывают представители Glusco.

"О обвинений в реализации некачественного топлива, хотим отметить: топливо, реализуется в сети АЗК Glusco, отвечает утвержденным стандартам качества, подтверждающие сотни тысяч наших довольных клиентов и отсутствие жалоб на качество топлива", – комментируют в компании.

В Glusco надеются, что обвинения будут опровергнуты и в ближайшее время сеть сможем восстановить полноценную деятельность. Glusco официально работает в Украине с 2017 года. За это время компания создала почти 2000 рабочих мест и уже завтра сотни украинцев могут остаться без работы.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL , в Украине усилят борьбу против нелегального оборота горючего. В частности, Гостаможслужба, Держпродспоживслужба и Госэкоинспекция должны подать в Кабмин предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива. Также эти органы должны предоставить предложения по созданию государственной системы качества топлива. Об этом на своем Telegram -канале рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.