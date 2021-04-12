Гибридная система Mercedes-AMG будет заряжаться от дрифта

Гибридные автомобили Mercedes-AMG смогут заряжать свои батареи во время дрифта. Система рекуперации направляет часть энергии от задних колес к аккумулятору и перезаряжает его.

Автопроизводитель прилагает все усилия, чтобы убедить, что его новый гибридный трансмиссионный модуль является крутым и спортивным. Похоже, что его последнее открытие действительно сможет убедить даже самых скептически настроенных водителей. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на разработчика гибридной операционной стратегии компании Йохена Шмица.

Он не рассказал много подробностей о том, как работает технология, но похоже на то, что она обращает колеса, а затем применяет систему рекуперации энергии, чтобы уловить любую мощность.

Разработчик также сказал, что гибридные силовые агрегаты Mercedes-AMG смогут производить до 804 л. с. Большая часть мощности будет направлена на задние колеса, хотя передняя ось сможет вытянуть, например, с дрифта, если система обнаружит слишком большое скольжение на задних колесах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-AMG представил новую платформу для спортивных моделей. В компании не намерены отказываться от двигателя внутреннего сгорания, но будут использовать гибридную систему.