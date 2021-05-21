Генеральный директор Volkswagen резко высказался о водородных автомобилях

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс заявил, что автомобили на водородных топливных элементах не помогут в решении климатических проблем. Он ссылается на научное исследование, в котором говорится, что такие машины будут вредить окружающей среде.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter. К нему он добавил ссылку на статью в немецкой деловой газете Handelsblatt, которая рассказала об исследовании, что подтверждает утверждение Дисс.

"Доказано, что водородная машина НЕ является климатическим решением. В транспорте преобладает электрификация. Подставные дебаты – это пустая трата времени. Пожалуйста, слушайте науку!", – написал Дисс.

Как сообщает Automotive News, свое заявление он направил тем, кто будет баллотироваться на пост канцлера Германии. Это лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет, министр финансов Германии Олаф Шольц и кандидатка от Партии зеленых Анналена Баербок. Также он отметил министра транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреаса Шеера.

Исследование, на которое ссылается газета и Дисс, было проведено Потсдамским институтом исследований воздействия на климат (PIK). Они пришли к выводу, что разработка легковых автомобилей, работающих на водороде, будет вредной для климата, по крайней мере в настоящее время.

Исследователи PIK заявили, что топливо на основе водорода является неэффективным, дорогим, а доступность необходимого сырья является ненадежной. Они рекомендовали, чтобы электромобили на основе аккумуляторов были в центре внимания стратегии зеленой мобильности.

VW неоднократно выступал против водорода, как варианта на ближайшее будущее. Ранее Дисс утверждал, что технология водородных топливных элементов никогда не будет достаточно эффективной для широкого использования.

Также гендиректор заявлял, что пришло время политикам принять науку, и назвал водород "слишком дорогим, неэффективным, медленным и трудным для транспортировки".

В то же время другие производители автомобилей, включая Hyundai и BMW, планируют развивать водородные технологии. В этом месяце Hyundai заявил, что будет работать с государственными и частными партнерами для расширения водородной инфраструктуры в США, тогда как BMW планирует представить в 2022 году ограниченную серию внедорожников, работающих на водороде.

Также до конца этого года альянс Stellantis выпустит гибридные водородные и аккумуляторные электрические коммерческие микроавтобусы от Opel, Peugeot и Citroen.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel представила новую модель своего коммерческого фургона Vivaro, который использует в своей конструкции водородные топливные элементы.