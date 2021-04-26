Фургон Volkswagen T7 Multivan получит большую стеклянную крышу и умные сиденья

Новый тизер будущего Volkswagen Multivan продемонстрировал его салон. Модель покажут уже через несколько месяцев.

На изображении обновленного Multivan виден большой салон с массивными боковыми окнами и впечатляюще большой стеклянной крышей. Также он будет очень гибким, так как можно будет трансформировать и переставлять сиденье. Об этом сообщает Motor1.

Скамью полной ширины с третьего ряда заменили отдельными сиденьями, которые можно извлечь с минимальными усилиями. "Гораздо более легкие" сиденья разместили во втором и третьем рядах, которые можно "чрезвычайно быстро" переместить и снять, когда нужно перевозить груз.

Недавно разработанная система колей тянется от кормы до сидений второго ряда, таким образом значительно улучшая гибкость. Среднее сиденье третьего ряда можно вытянуть вперед, чтобы можно было перевозить велосипед или другие длинные вещи. Также можно будет снять сиденья с одной стороны.

Multivan имеет внутри стол с 1985 года, и с приближением T7 его переоборудовали также с помощью колей, что позволяет разместить его в любом месте.

В новом T7 можно будет расставить сиденья лицом к лицу, вращая их на 180 градусов. Новое поколение станет первым Multivan, который будет иметь только отдельные сиденья, из которых пять можно будет двигать и снимать во втором и третьем рядах.

Официальная презентация должна состояться где-то в июне, но VW заявляет, что будут дополнительные предварительные просмотры. На данный момент нет официальной информации, хотя Multivan может переключится на вездесущую платформу MQB. Точно известно, что будет гибридный силовой агрегат.

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