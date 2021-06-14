Ford создаст на базе пикапа Maverick большое семейство

Американская компания Ford намерена создать на базе недавно представленного компактного пикапа Maverick целое семейство машин. Среди них будет первый в мире компактный пикап на электротяге.

Об этом в интервью New York Times рассказал руководитель компании Джим Фарли. В последние годы в концерне Ford проводилась реструктуризация, призванная вернуть компании позиции на вершине индустрии.

Компания представила сразу несколько ключевых моделей, которые были очень хорошо приняты покупателями – это и новое поколение любимого пикапа Америки Ford F-150, и электрический кроссовер Mustang Mach-Е, и новое поколение модели Bronco. За первые три месяца года компания сообщила о прибыли в размере $3,3 млрд, что является лучшим показателем за квартал с 2011 года.

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Ford успешно вышел в сегмент электромобилей с Mustang Mach E, забрав часть рынка у Tesla. Вывод в будущем году электрического пикапа F-150 Lightning позволит еще больше укрепить лидирующие позиции в сегменте легких грузовиков. Компания начала принимать заказы на новинку три недели назад и уже получила 100 тысяч потенциальных клиентов. По словам Фарли, электрическая версия кроссовера Explorer не заставит себя ждать, тем более, что к 2030 году около 40% всей продукции бренда будут электрическими.

Ford пытается сконцентрироваться на выпуске автомобилей, которые выделяются, а не на обычных седанах и компактных автомобилях, которые американские автопроизводители предлагали покупателям в недавнем прошлом.

Очередная важная новинка была представлена на прошлой неделе – компактный пикап с несущим кузовом по имени Maverick. Он нацелен на потребителей, которым не подходят большие пикапы вроде Ford F-150 или Ram, но которые нужная машина для перевозки легких грузов или спортинвентаря.

"Это продукт для людей, которые никогда не думали, что им нужен пикап", – объясняет Фарли.

И чтобы привлечь внимание к своей новинки, в компании Ford сделали базовую модель Maverick гибридом, средний расход которого 7 л/100 км. Стоимость пикапа начинается с $19995, что почти на $10 тысяч меньше самого дешевого F-150.

Раньше компактные пикапы не пользовались популярностью и постепенно покинули рынок. Однако за последние 10 лет потребительские вкусы изменились, и Ford решил попробовать себя в этом сегменте рынка, где единственным конкурентом будет совершенно новая модель Hyundai Santa Cruz, дебют которой ожидается до конца лета.

Джон Фарли выразил уверенность в том, что Maverick станет хитом. Кроме того, если надежды компании оправляются, семейство будет расширено, а также появится электрическая версия.

"Электрификация – это серьезный и важный процесс, и я думаю, мы не до конца это понимали, пока не выпустили Lightning и Mach-E, что Ford должен выйти победителем в этой новой электрической реальности, – комментриует Фарли. – Теперь инвесторы делают ставку на Ford, и они говорят мне: "Стратегия привлекательна, иди, реализуй ее, Фарли"".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford готовит компактный электрокросс на платформе VW.