Ford назначил дату премьеры нового пикапа Maverick

Американская компания Ford анонсировала дату презентации компактного пикапа Maverick и показала видеоролик с новинкой. Автомобиль будет предложен с несколькими силовыми агрегатами, в том числе в гибридном исполнении.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебют модели Maverick состоится 8 июня на специальном онлайн мероприятии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль создан на той же платформе, что и кроссоверы Ford Kuga, Escape и Bronco Sport. Выпускать новинку будут на мексиканском заводе в Эрмосильо, где уже производится Bronco Sport.

Видео дня

Автомобиль получит несущий кузов и независимую подвеску всех колес. В новом для компании сегменте рынка основным конкурентом станет представленный недавно пикап Hyundai Santa Cruz. От родственных кроссоверов новинка унаследует 184-сильный турбированный мотор EcoBoost, а также 2-литровый мощностью 248 сил. Они будут работать в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Покупатели смогут выбирать между передним или полным приводом. Помимо традиционных бензиновых двигателей будет доступна и версия с гибридным силовым агрегатом мощностью 250 л.с.

Ориентировочная стоимость Ford Maverick будет начинаться с $20 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Ford готовит компактный электрокросс на платформе VW.