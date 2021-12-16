Ford Consul Джеймса Бонда обнаружили в Харькове

Британский Ford Consul 50-летней давности найден в Харькове. Автомобиль британских дипломатов принимает активное участе в ретро мероприятиях и путешествует по стране.

Девять лет назад харьковчанин Дмитрий Харченко приобрел ретрокар Ford Counsul и теперь путешествует на нем по всей Украине. Журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2 устроили тест-драйв машины.

Ford Counsul 1957 года нашли 9 лет назад в Луганске. Автомобиль был в неплохом состоянии, но некоторые детали все равно пришлось обновить.

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"Это машина выходного дня для нашей семьи. Мы выезжаем на ней, чтобы прокататься вместе с друзьями и получить настоящее наслаждение для души", – делится владелец Дмитрий Харченко.

В советское время, до 1972 года, на Ford Counsul ездили консулы посольства Великобритании, а затем машина перешла в частную коллекцию. К слову, в первом фильме о Джеймсе Бонде главный герой ездил на этой модели.

Ford Counsul достаточно мощный автомобиль. Его выпускали в Англии с 1956 по 1962 год. До 100 км машина разгоняется за 23 секунды и развивает максимальную скорость почти 130 км/ч. По словам владельца, автомобиль идеально подходит для поездок по трассе, а чтобы управлять таким ретрокаром в городе, необходимо наловчиться.

В прошлом году на своем Ford Counsul Дмитрий преодолел маршрут из Харькова в Карпаты, проехав около 3,5 тыс. километров. В будущем владелец планирует отправиться на машине в Англию.

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