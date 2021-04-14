Электрокар Polestar 2 получил новые версии

Polestar 2 будет доступен в одномоторной и двухмоторной упрощенной версиях. Таким образом хотят увеличить его продажи.

Одномоторный Polestar 2 будет вращать только передние колеса. Отсутствие заднего двигателя означает потерю половины из 408 комбинированных лошадиных сил от двухмоторного Launch Edition, но мощность одного двигателя увеличена до 231 л.с. Что важно, эта версия сохраняет ту же батарею на 78 кВт-ч, которая обеспечивает дальность хода по EPA в 418 км. Об этом сообщает Motor1.

Двухмоторный вариант позволит получить стандартную версию авто без присущих деталей Launch Edition. Ему сохранили мощность в 408 л. с. и он получил ряд дополнительных пакетов. Среди них:

Pilot Pack, который имеет множество систем помощи водителю и безопасности,

Performance Pack, который настраивает подвеску и тормоза,

Plus Pack, который добавляет различные премиум-функции, такие как панорамная крыша, подогрев сидений и веганский интерьер WeaveTech.

Последний отличается тем, что включает механический тепловой насос, который, по словам Polestar, может увеличить дальность движения автомобиля до 10 процентов в некоторых ситуациях, особенно при холодной погоде.

Он использует как температуру окружающей среды, так и остаточное тепло от силовой установки, чтобы уменьшить расход энергии на аккумуляторной батарее для климат-контроля. Кроме того, технология развивается, а это значит, что будущие обновления могут сделать систему более эффективной.

Polestar еще не рассказал о ценах на новые одномоторную или базовую двухмоторную версию, но обе будут ниже $59 900, которые просят за Launch Edition. Одномоторное издание поступит в продажу в конце года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Polestar планирует создать первый климатически-нейтральный автомобиль и выпустить его до 2030 года.