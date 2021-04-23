Электрический FIAT 500 получил режим энергосбережения, такой как в смартфонах

FIAT 500 оснастили режимом энергосбережения, который является обычным для смартфонов. Новый инструмент позволит оптимизировать диапазон пробега на одном заряде.

Инновационная функция начинает действовать, когда автономность машины падает примерно до 48 км и уменьшается мощность, ограничивает максимальную скорость до 80 км/ч. Об этом сообщает Carscoops.

Для лучшего сохранения энергии новая система побуждает к использованию режима one-pedal driving, в котором используется только акселератор, что помогает сэкономить до 30 процентов больше энергии по сравнению с обычным вождением с торможением. Программное обеспечение также выключает климат-контроль, подогрев сидений, лобовое стекло и зеркала.

Чтобы отменить режим энергосбережения, водителям придется сильно нажать на дроссельную заслонку или просто выбрать режим "Обычный" или "Диапазон", с помощью переключателя на центральной консоли. В первом режиме FIAT 500 действует как обычный автомобиль, тогда как второй оптимизирует диапазон, не ограничивая максимальную скорость.

Если почти закончится заряд, водителям можно подключить электрокар и всего за 5 минут получить дополнительные 48 км, а за 35 минут при использовании быстрого зарядного устройства – 80% заряда. В общем, автомобиль может проехать максимум 320 км по циклу WLTP и до 399 км в городе.

"Этот режим энергосбережения даст дополнительный уровень комфорта потребителю, который, возможно, хочет приобрести свой первый электрический автомобиль. Кроме того, возможность получить 48 км заряда всего за пять минут означает, что водители не будут долго ждать, когда им нужно будет зарядиться" , – сказал региональный менеджер FIAT Грег Тейлор.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, FIAT вместе с Google создал специальные версии 500, 500X и 500L, в которые добавили систему голосового управления.