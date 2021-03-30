Экологи хотят запретить рекламу кроссоверов и внедорожников

Французские экологи из World Wildlife Fund хотят запретить рекламу кроссоверов и внедорожников. Их исследование утверждает, что компании манипулируют потребителями в продвижении своих авто.

В 2019 году производители автомобилей потратили 1,82 миллиарда евро на рекламу внедорожников и кроссоверов. 3 часа 50 минут эфира ежедневно было посвящено продвижению этих авто на телевидении во Франции. Экологи отмечают, что такие цифры говорят о чрезмерном влиянии "рекламы загрязняющих транспортных средств" на потребителей. Об этом говорится на сайте WWF.

В своем исследовании они обнаружили стереотипы, используемые рекламой для восхваления достоинств внедорожников, но противоречащие реальности и их воздействию:

"Транспортное средство, которое является одновременно мощным и безопасным": тогда как исследования показывают, что водители имеют на 10% больше риска попасть в аварию в таких авто, а у пешеходов в случае столкновения с внедорожником в два раза больше шансов погибнуть.

"Транспортное средство, предназначенное для покорения и господства над природным пространством или даже для его защиты": ссылок на экологичность внедорожников и даже на их преимущества для планеты все больше, хотя, по данным МЕА, в 2019 году они заняли второе место среди источников роста выбросов СО2 во Франции.

"Транспортное средство, разработанное для семьи": внедорожники, представленные таким образом , нанесли ущерб специально разработанным автомобилям для семей, таким как минивэны. Продажи последних за 10 лет упали с 10% до 2% от общего количества. В то же время продажи SUV увеличились на 7%.

WWF Франция утверждает, что в рекламном пространстве не должно быть продуктов, использующих ископаемое топливо, и призывает французское правительство запретить рекламу тяжелых и наиболее загрязняющих транспортных средств. В то же время предлагают переориентировать всю рекламу на продвижение экологических транспортных средств.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине доля рынка SUV достигла рекордного показателя в 73,4% и продолжает расти. В стране 3 из 4 проданных автомобилей – это кроссовер или внедорожник.