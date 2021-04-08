Citroen анонсировал презентацию новой модели C5

Французская компания Citroen показала первое официальное видео новой модели Citroen C5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Презентация новинки запланирована на 12 апреля. Судя по тизеру, новый С5 будет относиться к категории кроссоверов. В его дизайне видны стилистические элементы нового поколения модели С4, который также превратили из классического хэтчбека в достаточно странный купеобразный кроссовер.

В частности от С4 новинка унаследует оформление передней части кузова с V-образной головной светодиодной оптикой. От него же новинка получит вычурные формы крыльев и боковых выштамповок. Задние стойки украсили декоративными горизонтальными полосками. Кроме того, C5 получил объемные светодиодные задние фонари оригинального рисунка и формы, а также выразительный задний спойлер.

Модель построена на платформе EMP2, которая используется на различных моделях концерна Stellantis, в частности, на модели Peugeot 508. Флагман родственного бренда поделится с новинкой своими силовыми агрегатами.

Ожидается, что С5 получит в свое распоряжение 1,5- и 2-литровые дизельные моторы мощностью от 131 до 177 л.с., а также бензиновый 1,6-литровый двигатель PureTech мощностью 181 и 224 л.с. Также вполне вероятно появление в гамме гибридной 225-сильной модификации, которая будет иметь в своем арсенале турбированный 1,6-литровый бензиновый ДВС, электромотор и батарею на 11,8 кВтч. На электротяге такой автомобиль способен преодолевать порядка 50 км.

Напомним, что седан и универсал Сitroen C5 выпускались компанией с 2001 года, но в Европе его продажи прекратили в 2017 году. В Китае автомобиль по прежнему доступен для заказа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroen обновила компактный кроссовер C3 Aircross. Автомобиль получил иной дизайн передней части кузова и теперь выглядит более агрессивно.