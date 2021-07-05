Британские ученые рекомендуют больше пить за рулем

В Великобритании обнаружили связь между аварийностью и потреблением воды водителем. Оказывается, что состояние водителя и его возможность адекватного управления автомобилем во многом зависит от достаточного количества Н2О в организме.

Британские аналитики из компании Leasing Options, провели исследование, посвященное влиянию воды на состояние водителя. Результаты были шокирующими.

Оказалось, что 55% автомобилистов выпивают меньше рекомендуемой дневной нормы воды, при этом 43% водителей признают, что не имеют достаточного количества питьевой воды в длительных поездках. Это пугающая статистика, так как в Великобритании на дорогах находится 32,9 миллиона автомобилей, то есть 18,1 миллиона из них управляются обезвоженными водителями.

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Сколько нужно выпивать воды?

По данным исследований компании WaterLogic, проведенных в этом году, в среднем житель Великобритании выпивает 1,7 л воды в день, в то время как рекомендованная норма – 2,5 л для мужчины и 2 л – для женщин.

Как обезвоживание влияет на процесс вождения?

Исследование, проведенное учеными из Университета Лафборо, показало, что даже незначительная дегидратация приводит к существенному увеличению числа ошибок вождения при длительном управлении автомобилем по сравнению с пилотом, который регулярно употреблял необходимое количество воды. Поведение водителя в состоянии обезвоживания сопоставимо с пьяным или драйвером, сильно уставшим от недосыпания.

Количество ошибок у обезвоженного водителя было таким же, как его коллег, содержание алкоголя в крови которых составляло примерно 0,08% (действующее ограничение на вождение в Великобритании), или у людей с хроническим недосыпанием.

По мнению британского ученого Джейкоба Хэтча, "потеря 1,5% воды приводит к ухудшению выполнения задач, требующих концентрации внимания, координации движений и быстрого принятия решений. Поскольку вождение требует много внимания, вы должны потреблять больше жидкости, чтобы предотвратить дезориентацию. Если вам приходится ездить на большие расстояния в жаркую погоду, убедитесь, что у вас достаточно воды в машине. Это поможет сосредоточиться во время вождения и избежать совершения типичных ошибок водителя, на которые приходится 94% автомобильных аварий".

Симптомы обезвоживания

Симптомами обезвоживания являются: усталость, головокружение, мышечные спазмы, потеря внимания/концентрации и головная боль. Все это может сильно повлиять на вашу способность управлять автомобилем.

Причины и предрасположенность к обезвоживанию

Знаете ли вы, что некоторые люди более подвержены обезвоживанию, чем другие? Если один или несколько из приведенных ниже пунктов относятся к вашему текущему состоянию, очень важно поддерживать или повышать уровень гидратации во время вождения:

Диабет;

Недавний приступ рвоты и/или диареи;

Долгое пребывание на солнце (тепловой удар);

Употребление алкоголя;

Повышенное потоотделение после тренировки;

Высокая температура (38 °C и выше);

Прием лекарств;

Боли в спине

Как избежать обезвоживания во время вождения

Вот несколько вещей, о которых следует помнить, когда вы отправляетесь в автомобильную поездку или вам нужно путешествовать на большие расстояния.

Пейте воду перед поездкой;

Держите под рукой бутылку с водой;

Делайте регулярные перерывы;

Избегайте чрезмерного использования кондиционера/климат-контроля.

Употребление водителем большего количества воды не только положительно повлияет на его организм, но и повысит шансы благополучно и безопасно добраться до места назначения.

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