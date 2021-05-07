Brabus превратил седан в 800-сильного монстра

Немецкое тюнинговое ателье Brabus подготовила для фанов скорости "заряженную" версию седана Mercedes-AMG E63.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В Боттропе не устают совершенствовать продукцию своих коллег из Аффальтербаха. На этот раз основой для тюнинга послужил седан Mercedes-AMG E63.

Новинка, получившая имя Brabus 800, способна дать фору многим суперкарам. Установка нового турбонагнетателя, перепрограммирования блока управления двигателем, модернизация впускного коллектора и установка новой выхлопной системы с "тихим" режимом работы позволили увеличить мощность автомобиля на 188 л.с. и поднять крутящий момент на 150 Нм.

В результате 4-литровый V8 развивает гигантскую мощность в 800 л.с. и не менее внушительный крутящий момент в 1000 Нм. Реализовать этот потенциал мотора позволяют 9-ступенчтатая автоматическая коробка передач, доработанная с учетом возросших характеристик, а также полноприводная трансмиссия 4Matic+.

В итоге на разгон до первой "сотни" седану требуется всего 3 секунды, у в кузове универсал на аналогичное упражнение потребуется на 0,1 секунды больше. Максимальную скорость новинки ограничили 300 км/ч, но это все равно лучше, чем прежние 250.

Автомобиль получил фирменный аэродинамический обвес из карбона, включающий передний и задний спойлер, массивный диффузор с "квартетом" патрубков выхлопной системы в карбоновых окладах, а также ряд декоративных элементов из углепластика.

На выбор покупателям будут предложены разнообразные легкосплавные диски, в том числе, 21-дюймовые кованные. Для них предусмотрена соответствующая резина размерностью 255/30 спереди и 295/25 – сзади. Оптимизированная пневмоподвеска позволяет в различных режимах снизить клиренс в диапазоне от 10 до 20 мм. Салон украсили кожей, алькантарой, карбоном и полированным алюминием.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Brabus "прокачал" электрический Smart EQ.