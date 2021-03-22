Более половины электромобилей в Украине старше 6 лет

В Украине большинство электромобилей старше 6 лет. Аналитики подсчитали, каков средний возраст у таких авто в стране.

По состоянию на начало 2021 года в Украине насчитывалось 23,7 тыс. электромобилей. Большинство таких моделей, поставляемых в Украину – это авто с пробегом. По итогам 2020 года лишь 11% всех электрокаров поставлялись в страну новыми. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Отмечается, что такая тенденция наблюдается не один год. По этой причине, большинство электрокаров, зарегистрированных в Украине, имеют возраст 6-8 лет (таких 53,9%). Далее следуют электрокары возрастом 3-5 лет (31,8%). За ними модели моложе 2 лет (7,2%) и старше 8 лет (7,1%).

Таким образом средний возраст электрокаров в Украине составляет 4,9 лет. Для сравнения, средний возраст автомобилей в украинском автопарке составляет 22,7 лет.

Диаграмма возраста электрокаров в Украине AUTO-Consulting

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине доля SUV достигла рекордного показателя и продолжает расти. За первые два месяца 2021 года такие авто заняли 73,4% рынка.

Кроме того, с начала года в Украине зарегистрировали 53 000 подержанных иномарок, что в 4,4 раза больше реализации новых моделей за тот же период. В феврале свою первую регистрацию в стране прошли 27,4 тыс. импортируемые машины с пробегом.