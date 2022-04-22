BMW показал особую версию First Edition нового седана 7-Series

Японское подразделение BMW Japan получит особое исполнение нового флагманского седана 7-Series. Новинка получила обозначение First Edition, а покупатели смогут приобрести новинку в трех модификациях – 740i Excellence, 740i M Sport и i7 xDrive60 Excellence.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для версии First Edition будет предложена богатая комплектация, включающая, в том числе, большой 31,3-дюймовый экран мультимедийную систему для задних пассажиров, панорамную крышу Sky Lounge, a также премиальную аудиосистему Bowers & Wilkins с 40 (!) динамиками.

Видео дня

Кроме того, автомобиль оснащен пакетом Rear Comfort, который предполагает наличие в салоне задних кресел повышенного комфорта с многочисленными регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. Также на дверных панелях в задней части предусмотрены сенсорные экраны для управления различными функциями.

Модификации 740i Excellence и i7 xDrive60 Excellence будут иметь 20-дюймовые легкосплавные двухцветные диски, а для 740i M Sport предусмотрены более крупные 21-дюймовые диски с черными вставками и особой полировкой. Покупатели смогут заказать эксклюзивные цвета кузова, включая двухцветный вариант.

Появление у японских дилеров версии First Edition ожидается в четвертом квартале нынешнего года. Всего будет изготовлено 150 экземпляров новинки – по 50 каждой модификации. Стоимость стартует с 17,2 млн иен (124184 евро) за 740i Excellence, а электрический i7 xDrive60 Excellence обойдется минимум в 19 млн иен (137174 евро).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила флагманский седан 7-Series.