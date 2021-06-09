BMW обновила кроссоверы X3 и X4

Немецкая компания BMW представила обновленные кроссоверы X3 и X4. Автомобили стали мощнее, динамичнее и получили более эффектную внешность.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания подготовила плановое обновление для своих популярных кроссоверов Х3 и Х4. Внешне узнать обновленные модели легок по новой форме "ноздрей" фирменной облицовки радиатора. Кроме того, автомобили получили новые бампера, светотехнику и ряд декоративных деталей.

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В Европе будут предложены 7 силовых агрегатов на выбор мощностью от 184 до 360 л.с. Покупатели смогут выбирать между тремя вариантами дизельных моторов: начальная версия X3 и X4 xDrive20d имеет в своем арсенале 190 "лошадок". На ступеньку выше стоит модификация X3 и Х4 xDrive30d с 286-сильным мотором, а для самых требовательных клиентов предлагается варианты Х3 и X4 M40d с отдачей 340 л.с.

Бензиновая гамма представлена версиями X3 и Х4 xDrive20i с 4-цилиндровым мотором мощностью 184 л.с. Под капотом X3 и Х4 xDrive30i располагается двигатель мощностью 245 л.с., а в арсенале топовых модификаций Х3 и Х4 M40i – 360 "лошадок".

Еще одна версия – BMW X3 xDrive30e PHEV имеет гибридный силовой агрегат, в состав которого входит 4-цилиндровый бензиновый ДВС и вспомогательный электромотор. Суммарная мощность достигает 292 л.с., которую кратковременно можно увеличить за счет пикового режима электромотора на 41 л.с. Батарея позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 50 км.

Все моторы работают в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic. Для X3 M40i, X3 M40d и всех BMW X4 в качестве альтернативы можно заказать спортивную коробку Steptronic Sport с подрулевыми переключателями и системой Launch Control.

Еще одним нововведением стал новый дизайн и расширенные функциональные возможности приборной панели BMW Live Cockpit Plus, который предлагается в стандартной комплектации для всех версий кроссовера. Он использует операционную систему 7-го поколения, а для инфо-развлекательной системы подготовили 10,25-дюймый сенсорный дисплей. В качестве опции можно заказать проекционный экран, а также полностью цифровую панель приборов с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма.

Заказы на новинки начнут принимать в ближайшее время, а производство стартует в августе. Мировой дебют намечен на автошоу в китайском Ченду, а европейская премьера состоится в рамках автосалона IAA в Мюнхене в сентябре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала спортседан 4-Series Gran Coupe второй генерации.