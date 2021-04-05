BMW E60 5-Series получил новый бампер в стиле M3 и M4

BMW E60 5-Series установили новый бампер с огромным решеткой в стиле новых M3/M4. Такую модификацию продают на китайском сайте Taobao.

Несмотря на размеры бампера с огромными "ноздрями", за который все критикуют компанию, на него все равно находятся свои покупатели. Подтверждением этого является вот этот лот на Taobao, что свидетельствует о том, что некоторым людям нравится такой дизайн. Об этом сообщает Carscoops.

BMW давно утверждает, что они разработали свою большую решетку с учетом конкретного набора покупателей, и это доказывает, что действительно есть люди, которые хотят сделать такой бампер на своем автомобиле.

А может, это просто свидетельствует о том, что интернет является настолько большим, чтобы удовлетворить любую фантазию, независимо от того, насколько особою. Комплект, установленный на этой 5-Series, стоит примерно в 2500 юаней, что составляет 10 500 гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в прошлом году BMW представила новое поколение M3 G80 и M4 G82. Они примечательны огромными "ноздрями" радиатора, которые стали новой дизайнерской фишкой марки.

Тюнеры из Manhart модифицировали BMW M3 и M4. Теперь их заводской 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом начал выдавать 620 л.с. и 750 Нм.