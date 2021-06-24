Блогеры скинули пикап Toyota Hilux с высоты в три километра: что с ним произошло. видео

Toyota Hilux считается одним из самых надежных автомобилей. Когда-то в легендарной программе Top Gear его сбросили с высоты 61 метр и ему удалось выжить.

На этот раз блогеры решили узнать, что будет с пикапом, если его бросить с высоты 3048 метров. Видео они опубликовали на своем YouTube-канале WhistlinDiesel (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Авторы эксперимента прикрепили камеры внутри машины и установили их на земле, поэтому можно наблюдать за всем с нескольких сторон.

Сначала Hilux сбросили с высоты 152 м. Он приземлился на капот, что значительно его повредило. Наверное, блогеры планировали, что он упадет на колеса, поскольку хотели, чтобы пикап выжил. Однако случилось иначе, и от удара его согнуло пополам.

Видео дня

Ребят с WhistlinDiesel это не разочаровало, и они подняли автомобиль на 3 километра. Как только они достигли этой высоты на вертолете, Hilux отцепили.

Он начал крутиться в воздухе, но в момент столкновения с землей ему удалось остаться на колесах. Падение продолжалось 29 секунд, и оно привело к тому, что машину полностью сплющило.

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