Bentley построит роскошный жилой небоскреб в Майами

Bentley Motors построит в округе Майами, США, свой первый в истории жилой небоскреб Bentley Residences. Его должны открыть в 2026 году в городе Санни-Айлс-Бич.

Для работы над проектом бренд привлек Dezer Development – компанию, ответственную за некоторые из самых роскошных фирменных резиденций в мире, включая недавно завершенные небоскребы Porsche Design Tower и Armani/Casa. Строительство башни начнется в 2023 году. Об этом сообщает Forbes.

За Bentley Residences будет отвечать архитектурная фирма Sieger Suarez Architects, которая также работала с Porsche Design Tower и Armani/Casa. Дом будет иметь 60 этажей, в которых разместят более 200 роскошных апартаментов, а также ресторан, кинотеатр, виски-бар, тренажерный зал, бассейн, спа и сад.

Для каждого владельца апартамента будет доступен гараж на несколько автомобилей. Все резиденции разрабатывали так, чтобы в каждой был частный балкон с видом на океан и залив через окна от пола до потолка, а внутри – свои бассейн и сауна.

Дизайнерские детали автомобилей Bentley вписали в интерьеры, включая роскошную кожу и стойкие материалы. Отмечается, что здание проектируют с экологической организацией Florida Green Building Council.

Ведущий дизайнер Bentley Motors Крис Кук прокомментировал создание такого небоскреба: "В Bentley все было специально разработано для улучшения опыта в машине: езда, шум, звук, запах и материалы. Это возможность для нас продолжить этот опыт для клиента, когда он оставляет транспортное средство. Они могут зайти в свою квартиру и иметь такой же уровень детализации и философии дизайна".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Breitling создал эксклюзивный хронограф в честь Bentley, который будет выпущено всего 25 экземпляров.