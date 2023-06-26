Автомобильный газ: 'задувают' или 'надувают'?

Эксперты столичного Института потребительских экспертиз проверили два наиболее интересных для автомобилистов параметра – точность налива и состав голубого горючего. Итоги оказались полярными – с одной стороны, недолив таки обнаружили, с другой – он никак не может достигать трех и более литров на стандартном баке авто.

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Для исследования были приобретены образцы голубого горючего в крупных сетях (WOG, UPG), крупнейшей в столице и регионе сети (КLO), а также так называемых дискаунтеров. Это также довольно многочисленные сети, но с более низким по сравнению с другими уровнями цен (БРСМ-нефть, U.GO, БАРС). Также для контраста приобрели газ на "бочке" по цене на гривну ниже даже дискаунтеров.

В среде "газоводов" чаще всего разговоры идут вокруг точности налива на АЗС, а точнее, недолива. Причем речь идет не о сотнях граммах, в обсуждениях фигурируют 3, 5 и даже 10 литров недолива. Ни один из гаражных "экспертов" даже мысли не допускает о возможных взломах газобаллонного оборудования, например, мультиклапана, редуктора или некачественных магистралей. Виновными обычно всегда являются АЗС. Поэтому, прежде всего, эксперты проверили, действительно ли такое возможно. По нормативам недолив может составлять не более 1%, но реально добиться такого результата на колонке достаточно сложно. Эксперты отобрали фиксированное количество литров газа на каждой из АЗС, после чего по формуле с учетом плотности перечислили в объем. Итоги оказались полярными – с одной стороны, недолив таки есть, с другой – он никак не может достигать трех и более литров в стандартном баковом авто.

Но начать стоит с позитива – в двух сетях (WOG и КLO), "налили" даже больше – соответственно на три и один процент больше уплаченного. Это, в общем-то, не удивительно, поскольку репутация стоит дорого и возможно именно поэтому в этих сетях были обнаружены эталонные мерники для контрольного пролива, который при желании может сделать любой клиент.

Ровно по чеку заправили на АЗС UPG. Недолив обнаружили в сетях БРСМ-нефть, U.GO, БАРС и на нелегальной "бочке". Интересно, что он составил в пределах 3-4%. Это вроде и не много, но выходит, что более высокая цена у крупных сетей почти компенсируется точностью налива, то есть по факту стоимость почти одинакова.

Какова же тогда природа мифов о тотальном недоливе? Эксперты по инсталляции ГБО говорят, что причин может быть несколько. Во-первых, установленные в авто баллоны сами по себе не являются мерилом измерения, их емкость, даже указанная в паспорте, приблизительна. Причем погрешность в 20% не является чем-то экстраординарным. Маркировка соответственно тоже может быть разной – кто-то из производителей пишет емкость, к примеру, 40 литров, но подразумевается, что это 80% от общего объема. И если клапан неисправен (а по словам специалистов по обслуживанию ГБО, в половине случаев его просто нет, или он неисправен), то колонка нальет и 100%, то есть расхождение составит 20%. Так что "газоводам" прежде всего нужно тщательно проверить состояние ГБО в своем авто.

Вторым тестом стало исследование компонентного состава, то есть из чего собственно состоит автомобильный газ. Как известно, автомобильный газ представляет собой смесь пропана и бутана, а также других углеводородов (изобутана, пропилена, этана, этилена и т.д.). Также он должен соответствовать сезонности – существует зимний и летний варианты, как и в дизельном топливе. Зимой и летом соотношение главных компонентов – пропана и бутана – должно меняться. Летом это 40% пропана и 60% бутана, зимой – наоборот.

В лаборатории оказалось, что все образцы летние. Больше пропана зафиксировано в образце WOG (44/55), практически идеальным оказалось соотношение у КLO (41/55) и UPG (39/56). Такие результаты обеспечат полнейшее сгорание смеси, следовательно, и обеспечит динамику при сохранении экономичности езды. Также в образцах КLO и WOG зафиксированы низкие значения содержания вредного для топливной системы пропилена, что является четким маркером того, что газ действительно является ПБА (пропан-бутаном автомобильным). Проще говоря, это горючее на производстве подвергалось дополнительной очистке.

В конце концов был проверен еще один важный параметр – плотность газа. Чем она больше, тем больше будет пробег. В этом параметре самые высокие показатели получили образцы те же сети KLO и WOG – соответственно, 538 и 536 кг/м3. Не считая того шкалы – эталон БРСМ-нефть, плотность которого составила 522 кг/м3.

В общем, как заявил директор Института Юрий Чорнобривец, "ситуация с газом не столь плоха, какой могла бы быть. Нарушения есть, но трудно назвать их критическими. Главное, что в продаже только заводское топливо – что доказывают и более-менее равные цены и то , что его достаточно". Относительно недолива эксперты советуют автомобилистам заправляться только там, где надлежаще оформлена метрологическая поверка колонок, и есть соответствующие пломбы. Это значительно сократит риск. А вот с "гаражными" мифами о некачественном газе, который еще и не доливают десятками литров, можно заканчивать. Хотите экономить, установили ГБО – не экономьте на обслуживании. Таким образом и машину сбережете, и кошелек, и собственную безопасность.

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