Автомобиль проехал по воде полтора километра и установил рекорд. Видео

Майкл Сталлоне установил мировой рекорд по езде на воде на радиоуправляемом автомбиле. Для этого он использовал монстр-трак Traxxas X-maxx.

Это произошло на озере в Ричфилд в штате Нью-Йорк еще в 2020 году, но только сейчас его опубликовали на YouTube-канале Книги рекордов Гиннеса. Об этом сообщает сайт autoevolution (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

К автомобилю Майкл прикрепил пенопласт, чтобы он оставался на плаву, и оборудовал его специальными шинами с особым протектором, которые помогли ему держаться на воде.

Предыдущий рекорд в 671 метр установила раньше сама компания Traxxas. Для его побития Сталлоне потратил шесть недель на подготовку. Он оборудовал специальный пандус на берегу, на который постелил коврики, чтобы монстр-трак имел хорошее сцепление и смог набрать скорость, прежде чем попасть в воду.

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Также Майкл установил камеру на крыше машины и имел с собой еще одну для съемки со скоростного катера, чтобы показать все с двух разных точек.

По словам Traxxas, аккумулятор X-maxx способен достигать 80 км/ч на дороге. Хотя о его скорости движения на воде не рассказали, все равно видно, что он был очень быстр. Даже несмотря на ветер, который мог замедлять радиоуправляемое авто, ему все равно получилось ехать против него и даже обогнать лодку.

На видео видно, что его передние колеса еле касаются воды. Майкл даже пробовал поворачивать в середине езды, и это все равно не помешало Traxxas X-maxx проехать еще более 600 метров, прежде чем остановиться. Общий рекорд составляет 1,53 км, что более чем вдвое превышает предыдущий результат.

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