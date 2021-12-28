Австралийское тюнинг-ателье поработало над новым Land Cruiser 300

В Австралии с ее суровым климатом и огромной территорией, непригодной для жизни, вездеходы Toyota Land Cruiser пользуются большой популярностью. Многие тюнинговые ателье сделали себе имя на доработке этой культовой машины. Например, компания TJM представила свой вариант модернизации нового поколения Land Cruiser 300, который стал еще более проходимым, чем его серийный родственник.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для бескрайних просторов Австралии мастера тюнинового ателье TJM подготовили широкий спектр изменений в облике и технической "начинке" вездехода Land Cruiser 300. Первое, что бросается в глаза, это мощный силовой бампер с "кенгурятником", лебедкой на 8 тонн и дополнительной светотехникой.

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Снизу переднюю часть машины защищает широкий поддон, предохраняющий двигатель и элементы трансмиссии от повреждений камнями и прочими препятствиями на бездорожье. Для преодоления бродов машину снабдили шноркелем AirTec. На крыше установили экспедиционный багажник и дополнительную светотехнику.

Также специалисты TJM доработали подвеску, установили новые амортизаторы и усиленные верхние рычаги, снабдили внедорожной резиной и новыми колесными дисками. В результате всех этих доработок удалось не только увеличить клиренс и геометрическую проходимость внедорожника, но и его грузоподъемность.

В Австралии Land Cruiser Series 300 оснащается 3,3-литровым турбодизелем V6 мощностью 309 л.с. и моментом в 700 Нм. Реализовать потенциал нового мотора помогают 10-ступенчатый "автомат", полноприводная трансмиссия с межосевым дифференциалом и специальные внедорожные режимы управляющей электроники.

Комплект доработок от TJM будет доступен для всех желающих в будущем году. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представила "юбилейный" пикап Land Cruiser 70 Series.