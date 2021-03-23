Audi посвятила купе R8 победам на Нюрбургринге

Немецкая компания Audi выпустит лимитированную серию суперкара R8, посвященную победам заводской команды на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Всего планируется выпустить 50 коллекционных экземпляров суперкара.

R8 V10 Green Hell Edition audi-mediacenter.com

Модель R8 V10 Green Hell Edition посвящена пяти победам Audi R8 LMS на 24-часовой гонке в "Зеленом аду", как поэтично называют гоночную трассу в Нюрбурге. Автомобиль будет доступен в четырех эксклюзивных цветах – Tioman Green, Ibis White, Daytona Gray и Mythos Black.

Модель R8 V10 Green Hell Edition посвящена пяти победам Audi R8 LMS на 24-часовой гонке в "Зеленом аду" audi-mediacenter.com

Независимо от цвета экстерьера, суперкар получит капот, крышу, задний диффузор, стойки, боковые "юбках" и корпусы зеркал матового черного цвета. Кроме того, в отделке будут присутствовать контрастные красные декоративные вставки, которые украсят кузовные элементы и колесные диски.

Независимо от цвета экстерьера, суперкар получит капот, крышу, задний диффузор, стойки, боковые "юбках" и корпусы зеркал матового черного цвета audi-mediacenter.com

В отделке будут присутствовать контрастные красные декоративные вставки, которые украсят кузовные элементы и колесные диски. audi-mediacenter.com

Салон новинки отделан алькантарой с сине-зеленной строчкой. Также автомобиль получит напольные коврики с фирменной символикой, руль с отделкой из алькантары и красными вставками, а также другие эксклюзивные декоративные элементы.

Салон новинки отделан алькантарой с сине-зеленной строчкой audi-mediacenter.com

R8 оснащен 5,2-литровым атмосферным V10, который развивает 620 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями S tronic. Автомобиль лишен электронного ограничителя скорости и способен развивать 331 км/ч, а спринт от 0 до 100 км/ч потребует всего 3,1 секунды, но видео свидетельствует, что в реальной жизни суперкар может справиться с этим упражнение за 2,72 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала электрический спорткар e-tron GT и назвала цены.