Audi посвятила купе R8 победам на Нюрбургринге

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,8 т.
Audi посвятила купе R8 победам на Нюрбургринге

Немецкая компания Audi выпустит лимитированную серию суперкара R8, посвященную победам заводской команды на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Всего планируется выпустить 50 коллекционных экземпляров суперкара.

R8 V10 Green Hell Edition

Модель R8 V10 Green Hell Edition посвящена пяти победам Audi R8 LMS на 24-часовой гонке в "Зеленом аду", как поэтично называют гоночную трассу в Нюрбурге. Автомобиль будет доступен в четырех эксклюзивных цветах – Tioman Green, Ibis White, Daytona Gray и Mythos Black.

Модель R8 V10 Green Hell Edition посвящена пяти победам Audi R8 LMS на 24-часовой гонке в "Зеленом аду"

Независимо от цвета экстерьера, суперкар получит капот, крышу, задний диффузор, стойки, боковые "юбках" и корпусы зеркал матового черного цвета. Кроме того, в отделке будут присутствовать контрастные красные декоративные вставки, которые украсят кузовные элементы и колесные диски.

Независимо от цвета экстерьера, суперкар получит капот, крышу, задний диффузор, стойки, боковые "юбках" и корпусы зеркал матового черного цвета
В отделке будут присутствовать контрастные красные декоративные вставки, которые украсят кузовные элементы и колесные диски.

Салон новинки отделан алькантарой с сине-зеленной строчкой. Также автомобиль получит напольные коврики с фирменной символикой, руль с отделкой из алькантары и красными вставками, а также другие эксклюзивные декоративные элементы.

Салон новинки отделан алькантарой с сине-зеленной строчкой

R8 оснащен 5,2-литровым атмосферным V10, который развивает 620 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями S tronic. Автомобиль лишен электронного ограничителя скорости и способен развивать 331 км/ч, а спринт от 0 до 100 км/ч потребует всего 3,1 секунды, но видео свидетельствует, что в реальной жизни суперкар может справиться с этим упражнение за 2,72 секунды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi презентовала электрический спорткар e-tron GT и назвала цены.

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