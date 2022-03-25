Audi остановила производство 8 моделей из-за войны в Украине

Немецкая компания Audi вынуждена приостановить производство восьми моделей в Европе из-за нехватки компонентов из-за войны в Украине. Сообщается об остановке производства на нескольких предприятиях бренда.

Об этом сообщает портал Automotive News. По информации издания в письме от представителей Audi сказано об "существенно увеличенных сроках поставки" моделей A4, A5, A6, A7, купе и кабриолетов TT, кроссоверов Q7 и Q8, а также электромобилей Q4 e-tron.

Представители компании Audi сообщают о приостановлении производства на нескольких предприятиях бренда. Ожидается, что производство моделей ТТ, Q8 и Q4 e-tron компания сможет возобновить в середине апреля, но в меньшем количестве, чем раньше. А вот модели А1, А3, Q2 e-tron, Q5 и А8 будут выпускаться и дальше, правда, не все варианты двигателей будут доступны.

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Также в компании планируется возобновить выпуск моделей А4 и А5 30 марта, а старт производства А6 и А7 намечен на 4 апреля. Другие модели компании в настоящее время доступны дилерам для заказа, однако их количество ограничено.

Напомним, что концерн Volkswagen, куда входит марка Audi, столкнулся с серьезными проблемами из-за нехватки комплектов электропроводки украинского производства. Выпуск автомобилей на европейских заводах приостановили несколько брендов концерна. Дефицит составляющих из-за нарушенных цепочек поставки коснулся автомобилей с классическими двигателями внутреннего сгорания, гибридных моделей и электрокаров.

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