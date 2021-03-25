Alpina презентовала новое поколение спортседана В8

Немецкая компания Alpina, которая много лет занимается профессиональным тюнингом автомобилей BMW, презентовала новое поколение спортседана Alpina B8 Gran Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для создания модели послужил самая мощная версия BMW M850i.

Основой для создания модели послужил самая мощная версия BMW M850i alpina.de

Под капотом новинки располагается форсированный V8 4.4 с двумя турбрнагнетателями. В результате доработок мощность "восьмерки" выросла с 530 до 621 л.с., а крутящий момент — с 750 до 800 Нм. Реализовать возможности двигателя помогает 8-ступенчатый "автомат", который отправляет крутящий момент ко всем ведущим колесам. Сзади на модели установили самоблокирующийся дифференциал.

Под капотом новинки располагается форсированный V8 4.4 с двумя турбрнагнетателями alpina.de

Максимальный комфорт и стабильность на дороге обеспечивают адаптивные амортизаторы. Доработанная выхлопная система имеет режим Sport, в котором открываются дополнительные заслонки, а звучание мотора становится более эффектным.

Ажурные диски Alpina Classic диаметром 21 дюйм обуты в резину Pirelli P Zero размерностью 245/35 ZR21. Они открывают взору тормозные механизмы Brembo с синими суппортами и увеличенными перфорированными дисками. Спереди их диаметр 395 мм, сзади — 398 мм. В качестве опции можно заказать карбоно-керамические тормоза.

Ажурные диски Alpina Classic диаметром 21 дюйм открывают взору тормозные механизмы Brembo с синими суппортами alpina.de

Внешне автомобиль также выделяется дополнительным аэродинамическим обвесом с фирменной символикой. Спереди появился дополнительный сплиттер, а сзади —диффузор. Задний бампер украшает квартет овальных хромированных патрубков выхлопной системы.

Задний бампер украшает квартет овальных хромированных патрубков выхлопной системы alpina.de

В изысканном интерьере появились цифровая приборная панель с собственной графикой щитка приборов с синей цветовой гаммой. Контроллер на центральной консоли украшен символикой компании, а по соседству располагается декоративная плакетка производителя.

В изысканном интерьере появились цифровая приборная панель с собственной графикой щитка приборов с синей цветовой гаммой alpina.de

Кресла отделаны бежевой перфорированной кожей Lavalina alpina.de

Контроллер на центральной консоли украшен символикой компании, а по соседству располагается декоративная плакетка производителя alpina.de

До "сотни" 2-тонный спортседан разгоняется за 3,4 с , а максимальная скорость за счет отсутствия ограничителя достигает 324 км/ч. Заказы на Alpina B8 Gran Coupe уже принимаются. В Германии за новинку просят от 161 тысячи евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Alpina показала свой вариант BMW 5-серии. Седан и универсал В5 получили в свое распоряжение 4,4-литровый 8-цилиндровый бензиновый мотор мощность которого увеличили до 621 л.с., а максимальный крутящий момент достигает внушительной величины в 800 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод осуществляется на все колеса.