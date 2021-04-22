26-летний дизельный VW Golf III разогнали до 170 км

26-летний Volkswagen Golf третьего поколения разогнали на немецком автобане до 170 км.

Видео необычного заезда опубликовали немецкие блогеры из TopSpeedGermany (чтобы посмотреть видео, досролльте новость до конца ).

Что в этом удивительного, скажете вы? Безусловно, любой современный автомобиль можно разогнать до 170-ти, тем более на идеальном немецком автобане. Но, не торопитесь с выводами. В этом заурядном на первый взгляд заезде, есть много интересного.

Во-первых, тестируемому VW Golf III ни много ни мало 26 лет. Во-вторых, за эти годы он накатал по дорогам Германии 1,1 млн км! А тот факт, что автомобиль до сих пор способен демонстрировать весь свой потенциал, не может не удивлять.

Для понимания, под капотом этого автомобиля находится атмосферный дизельный двигатель без турбонаддува объемом 1,9 литра, работающий с 5-ступенчатой "механикой". По данным производителя, максимальная скорость автомобиля с таким силовым агрегатом достигает 156 км/ч. С учетом погрешности спидометра на такой скорости, 170 км/ч примерно соответствуют реальным 160-ти.

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