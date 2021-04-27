Как правильно выбрать летнюю авторезину

В нашем климате дорожные условия зависят от времени года, поэтому летние автошины должны соответствовать определенным параметрам. Предлагаем разобраться, на какие критерии и нюансы следует обращать особое внимание при выборе авторезины для теплого времени года.

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Выбирая вариант комплекта колес в интернет-магазине, учитывайте особенности резины для летних поездок, типоразмер, маркировку. Качественная резина имеет несколько отличительных параметров:

разный химический состав резиновой смеси;

используется при среднесуточной температуре от+5°C и выше;

применяется на дорожном полотне без снега;

имеет разный дизайн на протекторах;

имеет установленное количество ламелей;

оснащена канавками для водоотведения.

Автошины для летних дорог от холода могут твердеть, а на замерзшем покрытии при минусовых температурах теряют свои свойства.

Шоссейные виды автошин предназначаются для движения по сухим и мокрым покрытиям дороги на максимальной скорости. Чтобы без проблем перемещаться по грунтовому покрытию, песку, бездорожью, потребуется купить внедорожные покрышки.

При выборе авторезины для теплой погоды потребуется учитывать факторы:

Ценовые характеристики. Определяясь с видом авторезины, учитывайте собственные финансовые возможности. Модели из бюджетного, среднего и премиум-класса следует оценить по характеристикам, техническим параметрам, выбрав несколько подходящих вариантов.

Фирма-изготовитель. Популярность бренда — это не только гарантия качества и надежности, но и, возможно, более высокая стоимость. Отличным помощником при выборе станут отзывы других покупателей, которые на своем опыте убедились в соответствии или несоответствии резины заявленным требованиям.

Условия эксплуатации и манера вождения. В онлайн-каталоге TireShop представлены модели для размеренных поездок и скоростных заездов. Разные типы автопокрышек эксплуатируются при различных условиях. Играет роль и стиль вождения. Факторы, которые требуют внимания, — дизайн протектора и индекс скорости.

Нет нужды платить за лишние опции, если они не будут использоваться ежедневно. Оцените условия, в которых эксплуатируется авто, скорость и нагрузку.

Маркировка резины укажет на ее предназначение.

UHP. Дорогостоящие шины, подходят для ровного асфальта и авто с мощным двигателем.

H/P. Используется на спорткарах комфорт- и премиум-класса для движения по ровным трассам.

S/T. Спортивный вид авторезины для разгона до 210 км/ч. Можно ставить на разные авто.

H/T. Использование на трассе и пересеченной местности.

A/T. Универсальный вариант для внедорожных моделей.

MT. Грязевая модификация автошин с крепким боковым профилем, возможен разгон до 160 км/ч.

Выбирая автопокрышки для Киева или другого города Украины, просматривайте тест-драйвы, которые выкладывает шинный производитель в свободный доступ. В роликах наглядно показан уровень шумности, степень управляемости, длина тормозного пути.

Выбирайте комплект от одного бренда;

на передней и задней оси должна быть установлена резина с идентичной высотой профиля;

учитывайте свойства материала (резиносмеси), о которых говорит производитель.

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