Весенний фестиваль Chery: известный бренд автомобилей дает возможность получить скидку до 80 тыс. грн

Официальный дистрибьютор бренда Chery в Украине, компания ООО "СИ ЭЙ Автомотив" предоставляет уникальную возможность сэкономить на покупке автомобиля. С 13 февраля по 31 марта 2024 г. в дилерской сети компании действует специальная цена на все модели бренда Chery 2022 и 2023 года производства.

Об этом сообщили в"СИ ЭЙ Автомотив".

В компании отметили, что максимальная скидка на автомобиле составляет до 80 000 грн. Цены в гривне зафиксированы.

На сегодняшний день минимальная цена на автомобиль бренда Chery составляет по специальной цене 560 000 грн, а именно – Chery Tiggo 2 PRO в комплектации Лакшери с механической коробкой передач и бензиновым двигателем 1,5 л.

Максимальная цена составляет 1 386 000 грн* для Chery Tiggo 8 PRO в комплектации Премиум, с мощным 2,0 л турбированным бензиновым двигателем и роботизированной коробкой передач 7DCT.

Детальнее об условиях акции читайте на сайте.

Список автомобилей, доступных для приобретения по специальным ценам:

По сравнению с другими брендами, автомобили Chery доступны широкому кругу потенциальных автовладельцев, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество за доступную цену. Высокий уровень функциональности и множество полезных опций делают эти авто наилучшим выбором.

"Весенний фестиваль Chery – это отличный случай реализовать вашу мечту о новом автомобиле по выгодным условиям", – отмечают в компании.

Чтобы узнать детали и выбрать доступные цвета и комплектацию автомобиля Chery по уникальной цене, нужно обратиться к официальным дилерам Chery в Украине.

В компании отмечают, что количество указанных автомобилей ограничено.