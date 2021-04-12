Toyota показала первые тизеры электрического кроссовера

На предстоящем Шанхайском автошоу компания Toyota проведет мировую презентацию электрического кроссовера, который станет родоначальником нового семейства моделей марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Кроссовер будет создан при участии специалистов компании Subaru, которые будут выпускать аналогичную модель под собственным брендом.

Премьера электромобиля запланирована на 19 апреля. На коротком видео видна узкая головная светотехника модели на светодиодах, а также обтекаемая форма передней части без привычной для моделей с ДВС облицовки радиатора.

Автомобиль использует глобальную платформу e-TNGA, а по размерам он сопоставим с популярным кроссовером Toyota RAV4.

При этом машина будет иметь иные пропорции: увеличенную базу и короткие свесы. Архитектура e-TNGA позволяет создавать передне-, задне- и полноприводные версии, а также устанавливать моторы и батареи разного размера и мощности.

Производство электрического кроссовера нового семейства организуют на японском предприятии компании. Помимо нескольких разновеликих SUV в него войдут седан и минивен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota выпустит пять электромобилей под новым именем.