Tesla построит завод по переработке батарей в Шанхае

Один из крупнейших заводов компании Tesla в Китае будет расширен подразделением для переработки и ремонта электрических компонентов и батарей.

Об этом сообщает агентство Reuters. Предприятие Shanghai Gigafactory будет не только выпускать электромобили Tesla, но и займется их последующей утилизацией.

Аналогичные планы намерены реализовать и другие автопроизводители. По оценкам Volkswagen, использование переработанных материалов позволяет сократить выбросы углекислого газа на 1,3 тонны на одну аккумуляторную батарею. Для утилизации АКБ компания построит в немецком Зальцгиттере завод, который сможет ежегодно перерабатывать порядка 3000 батарей. Часть из них будут использованы вторично в качестве элементов конструкции быстрых зарядных станций. АКБ, которые исчерпали свой ресурс, будут утилизированы. В процессе из отходов будут извлечены частицы кобальта, лития, марганца и никеля, которые отправят на производство новых батарей.

Производство аккумуляторов для электромобилей оказывают серьезное влияние на окружающую среду. С учетом роста автомобильного парка машин на электротяге необходимо обеспечить дальнейшую утилизацию АКБ, а также разработать эффективные способы и технологий повторного использования материалов, применяемых в их производстве. Особенно это актуально для Китая, на рынке которого только в прошлом году было продано более 1,3 миллиона электромобилей и гибридов PHEV.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Volkswagen ID.6 представили в двух "лицах". Производство новинки в Китае будет организовано сразу двумя совместными предприятиями.