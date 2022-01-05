REE Automotive представила электрическую платформу Р7

Израильская компания REE Automotive поделилась подробностями об электрической платформе P7. Она предназначена для создания коммерческих фургонов и автобусов.

На открывшейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2022 израильская компания REE презентовала новую электрическую платформу Р7. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

За счет плоской конструкции, платформа позволяет разместить в багажном отделении большое количество различных грузов. Ее можно использовать для строительства фургонов различной грузоподъемности 3-5 классов по американской классификации грузовиков. Максимальная грузоподъемность новинки достигает 4 тонн. Кроме того, ее можно использовать для создания автобусов вместимостью до 30 пассажиров.

Видео дня

Платформа P7 является модульной, что позволяет строить электромобили длиной от 6,2 до 7,6 м, шириной от 1,6 до 2,4 м, а также высотой от 2 до 3 м. Также компания предлагает различные варианты компоновки, с передним, задним или полным приводом.

В конструкции новинки могут использоваться от одного до четырех электромоторов мощностью 100 кВт (136 л.с.) каждый. Для их питания будет предложены несколько батарей максимальной емкостью до 120 кВтч. В последнем случае она позволит преодолевать до 600 км со скоростью до 130 км/ч.

Новинка уже прошла ходовые испытания на дорогах Великобритании и Израиля. По словам разработчиков, потенциальные клиенты получать возможность заказать Р7 с учетом своих потребностей уже в первом квартале нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rivian планирует увеличить производство развозных электрических фургонов для Amazon до 10 тысяч экземпляров в год, а General Motors отправил службе FedEx первую партию фургонов BrightDrop EV600.