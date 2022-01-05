REE Automotive представила электрическую платформу Р7

Сергей Иванов
Электромобили
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REE Automotive представила электрическую платформу Р7

Израильская компания REE Automotive поделилась подробностями об электрической платформе P7. Она предназначена для создания коммерческих фургонов и автобусов.

На открывшейся в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2022 израильская компания REE презентовала новую электрическую платформу Р7. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Вариант дизайна передней части электромобиля на платформе Р7

За счет плоской конструкции, платформа позволяет разместить в багажном отделении большое количество различных грузов. Ее можно использовать для строительства фургонов различной грузоподъемности 3-5 классов по американской классификации грузовиков. Максимальная грузоподъемность новинки достигает 4 тонн. Кроме того, ее можно использовать для создания автобусов вместимостью до 30 пассажиров.

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Платформа P7 является модульной, что позволяет строить электромобили длиной от 6,2 до 7,6 м

Платформа P7 является модульной, что позволяет строить электромобили длиной от 6,2 до 7,6 м, шириной от 1,6 до 2,4 м, а также высотой от 2 до 3 м. Также компания предлагает различные варианты компоновки, с передним, задним или полным приводом.

Перспективный дизайн интерьера новинки

В конструкции новинки могут использоваться от одного до четырех электромоторов мощностью 100 кВт (136 л.с.) каждый. Для их питания будет предложены несколько батарей максимальной емкостью до 120 кВтч. В последнем случае она позволит преодолевать до 600 км со скоростью до 130 км/ч.

Новинка уже прошла ходовые испытания на дорогах Великобритании и Израиля. По словам разработчиков, потенциальные клиенты получать возможность заказать Р7 с учетом своих потребностей уже в первом квартале нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rivian планирует увеличить производство развозных электрических фургонов для Amazon до 10 тысяч экземпляров в год, а General Motors отправил службе FedEx первую партию фургонов BrightDrop EV600.

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