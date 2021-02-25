Отзыв электрических Hyundai Kona EV обойдется компании в $900 млн

Корейская компания Hyundai объявила об отзыве большой партии электромобилей Kona в связи с неоднократными случаями возгорания модели.

Об этом сообщили в интервью Car and Driver представители компании. Первоначально предполагалось, что отзыву подвергнутся 100 тысяч Kona EV, но по последней информации примерно 55 тысяч машин за пределами Южной Кореи подвергнутся ревизии.

Напомним, что причиной масштабного отзыва стало короткое замыкание в аккумуляторной батарее, которое привело к неоднократным случаям возгорания электромобилей. В ближайшее время дилеры марки получат соответствующее уведомление и всю необходимую информацию. По словам представителей компании, отзывная кампания обойдется производителю в 900 млн долларов.

Производителем дефектной батареи является завод LG Energy Solutions в китайском Нанкине. Вероятно, в процессе ревизии электромобили получат новую батарею. Кроме того, не исключено, что Hyundai сменит АКБ от LG на продукцию компании SK Innovation.

В Южной Корее отзывная компания прошла в октябре минувшего года, когда более 25 тысяч электрокаров вернулись к производителю на ремонт. Это были автомобили, изготовленные в период с 2017 по 2020 год. В рамках мероприятия были заменены батареи и обновлено программное обеспечение.

Агентство Reuters сообщало о 13 инцидентах возгорания Kona EV, в том числе одном в Австрии и одном – в Канаде. В компании Hyundai называют отзыв "упреждающей реакцией на возможные дефекты высоковольтных батарей, которые могли быть причиной возгорания в упомянутых случаях".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai презентовал электромобиль Ioniq 5. Новинка получила привлекательный дизайн в духе минимализма с простыми геометрическими линиями и чистыми формами. В основе конструкции лежит модульная платформа E-GMP с ультратонкой батареей, расположенной между осями.