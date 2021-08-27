Nissan присоединился к кампании Race to Zero

Японская компания Nissan объявила о присоединении к кампании Race to Zero, которая реализуется при поддержке Организации Объединенных Наций. Nissan первым среди японских автопроизводителей присоединился к этой программе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках кампании было подписано обязательство "Бизнес-амбиции на 1,5°C". Оно предусматривает борьбу с увеличением глобальной температуры в пределах 1,5°C относительно доиндустриального уровня. Также компания Nissan присоединилась к инициативе научно обоснованных целевых показателей SBTi (Science Based Targets initiative), что является обязательным условием для участия в проекте.

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"Присоединившись к инициативе SBTi и приобщившись к этим кампаниям, мы подтверждаем свою решимость сотрудничать с компаниями с аналогичной позицией и органами местной власти во всем мире для преодоления вызовов, связанных с изменениями климата, и формирования устойчивого общества", – заявил Макото Учида, президент и генеральный директор Nissan.

Ранее в этом году компания Nissan взяла на себя обязательства по обеспечению углеродной нейтральности всей деятельности компании и жизненного цикла ее продуктов до 2050 года. Nissan стремится активизировать эти усилия за счет таких инициатив, как Nissan EV36Zero – новая производственная программа, сочетающая выпуск электромобилей, изготовление аккумуляторных батарей и генерирования энергии из возобновляемых источников.

Присоединившись к Race to Zero, Nissan стал частью крупнейшего глобального альянса из компаний, городов, инвесторов, регионов и университетов, решительно настроенных на сотрудничество с целью уменьшения глобальных объемов выбросов вдвое к 2030 году и достижения нулевого баланса выбросов не позднее 2050.

Ключевое место в планах Nissan по обеспечению углеродной нейтральности занимает выпуск электрифицированных автомобилей и внедрение соответствующих технологий. Эта деятельность началась в 2010 году и продолжается сегодня благодаря распространению уникальной технологии Nissan под названием e-Power и выпуска новых автомобилей с полностью электрическим приводом, таких как кроссовер Nissan Ariya. В начале 2030-х годов все новые автомобили на ключевых рынках Nissan, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа должны быть электрифицированы.

Ранее в этом году компания Nissan сообщила о долгосрочных планах по участию в чемпионате мира по автогонкам Formula E до 2026 года, чтобы продемонстрировать впечатляющие возможности и яркие эмоции, которые способны дарить электрические автомобили.

С целью ускорения этого перехода компания Nissan недавно представила Nissan EV36Zero – производственную программу, которая будет определять будущее автомобильной индустрии. Демонстрируя комплексный подход компании к вопросу нулевых выбросов, новый флагманский хаб для электромобилей стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов, расположенный в Великобритании, объединяет производство электрических автомобилей, АКБ и генерирования энергии из возобновляемых источников.

В дополнение к разработке новых автомобилей и технологий Nissan продолжать сотрудничество с партнерами со всего мира в области внедрения инноваций и развития ориентированной на электромобили экосистемы, которая будет охватывать генерирования энергии из возобновляемых источников, хранения энергии, использование отработанных аккумуляторных батарей электромобилей и дальнейшее развитие бизнес-модели 4R (Reuse – повторное использование, Refabricate – повторное изготовление, Resell – перепродажа, Recycle – переработка) для блага общества.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Nissan готовит субкомпактный электромобиль.