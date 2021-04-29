Mercedes-Benz EQS в версии от AMG заметили на Нюрбургринге

Компания Mercedes-Benz готовит спортивную модификацию своего новейшего электромобиля EQS. Тестовый прототип замечен на Нюрбургринге.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка пополнит быстро растущую линейку электрических моделей марки, а ее доводкой занимаются специалисты подразделения AMG.

Флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS дебютировал совсем недавно на Шанхайском автошоу. Первоначально для модели предусмотрены две модификации – EQS 450+ (333л.с.) и полноприводный EQS 580 4Matic (524 л.с.). Позже компания планирует предложить версию мощностью 762 л.с.

По всей видимости, именно анонсированная мощная версия попала в объективы фотошпионов возле знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг. Автомобиль тщательно укрыт от посторонних глаз защитным камуфляжем, однако, некоторые детали можно рассмотреть.

В частности, прототип отличается керамическими тормозными дисками увеличенного диаметра, а спереди хорошо видны медно-желтые суппорты. Кроме того, сзади виден более крупный спойлер на крышке багажника. Возможно с помощью нового аэродинамического обвеса специалисты AMG смогут побить собственный рекорд и сделать и без того самый обтекаемый кузов в мире еще более совершенным. Напомним, что у Mercedes-Benz EQS коэффициент аэродинамического сопротивления Сd равен 0,20, что является лучшим показателем в мире среди серийных автомобилей.

Предполагается, что в процессе работы над спортивными версиями, в подразделении AMG найдут возможность снизить массу автомобиля, которая у серийной версии EQS 580 составляет 2582 кг.

В компании уже зарегистрировали индексы для новых электрических моделей – EQS43, EQS53 и EQS63. Предположительно спортивная модификация EQS дебютирует в конце нынешнего года.

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