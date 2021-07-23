Китайский производитель планирует построить в Украине завод по выпуску электрокаров

По данным Ассоциации "Укравтопром", за 6 месяцев 2021 отечественные регистрационные номера получили 3550 электрокаров, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмена налогов и пошлин поможет существенному росту количества электрокаров на украинских дорогах, а также будет способствовать привлечению иностранный производителей.

Об этом рассказал руководитель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире Украине 24, сообщает УНИАН.

"Верховная Рада отменила при импорте электрокаров и НДС, и пошлина, и акциз. Этим законом на самом деле ничего не уменьшили, а только приравняли производство автомобилей в Украине к их импорту. По моему прогнозу, если все будет хорошо, то в Украину зайдет китайский производитель электромобилей , который планирует построить завод. После чего электрокары станут для украинцев доступнее, так как рабочая сила дешевая, электроэнергия тоже дешевле, чем в Европе", – отметил Назаренко. Но, какого производителя имел в виду спикер, он не уточнил.

Видео дня

Напомним, что 15 июля, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла два Законопроекта № 3476 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" и № 3477 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по стимулированию развития отрасли экологического транспорта в Украине "Закон № 3476 направлен на стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Законом временно, до 1 января 2026, освобождаются от НДС операции по ввозу и по поставке на таможенную территорию Украины новых транспортных средств, оснащенных ДВС с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Также Законом временно, до 1 января 2031, освобождаются от НДС операции по импорту товаров, ввозимых предприятиями, имеющими, создающими или модернизирующими производственные мощности для промышленного производства транспортных средств. Это должно стимулировать иностранных инвесторов, в частности, производителей электрокаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начала работать самая мощная зарядка для электромобилей.