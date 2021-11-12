Kia показала первые тизеры флагманского кроссовера

Компания Kia анонсировала концепт EV9 в рамках онлайн-презентации Kia Sustainability Movement. Дебют новинки запланирован на 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль станет предвестником нового флагманского внедорожника на электротяге. По своим габаритным размера новинка сопоставима с популярным кроссовером Telluride (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Концепт EV9 сочетает в себе традиционные пропорции внедорожника с футуристическими деталями дизайна. Скульптурные крылья подчеркивают большие колеса, широко расставленные по углам за счет большой базы. Оптика выполнена в виде тонких светодиодных лент. Среди других особенностей концепта – большой панорамный люк и "парящая" крыша – этот визуальный эффект обеспечивается за счет темных стоек.

Внутри широко используются вторичные материалы из переработанных рыболовных сетей, утилизированных пластиковых бутылок и дерматина. Минималистическая приборная панель имеет два экрана, объединенных общим стеклом. Первый представляет собой шкалу приборов, а второй отвечает за информационно-развлекательные функции. Привычный руль заменили на трапециевидный штурвал.

EV9 имеет три ряда сидений с большим пространством в салоне благодаря продуманной компоновке электрической платформы E-GMP, которая уже используется на Kia EV6, Ioniq 5 и Genesis GV60. Ожидается, что, помимо нескольких футуристических деталей, большая часть решений будет перенесена в серийную модель.

Все подробности о концепте Kia EV9 мы узнаем 17 ноября во время его глобального дебюта на выставке AutoMobility в Лос-Анджелесе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила концепт Soul EV Boardmasters Edition