Электрокар Electra Quds Rise дебютировал в Ливане

В Ливане представили первый электромобиль местного производства. Electra Quds Rise создан бизнесменом Джихадом Мохаммедом.

Об этом сообщает порта Carscoops. Уроженец Ливана палестинский бизнесмен Джихад Мохаммед 4 года назад создал фирму по производству электромобилей, а в этом году компания презентовала свое первое детище (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Спортивное купе получило название Quds Rise в честь Иерусалима, который на арабском именуется al-Quds. Предприниматель имеет амбициозные планы выпускать 10 тысяч электромобилей ежегодно.

Компактный двухместный спорткар имеет самобытный внешний вид. Дизайн передней части кузова выполнен в честь мечети Купол скалы — мусульманского святилища над камнем Основания на Храмовой горе в Иерусалиме. Сзади внимание привлекает массивный диффузор, мускулистые бамперы с "бумерангами" габаритных огней и оригинальная светотехника.

В основе конструкции лежит плоская батарея, которая является частью несущей конструкции автомобиля. Спереди и сзади на алюминиевых подрамниках к ней крепятся элементы шасси. Сзади расположился 160-сильный электромотор, который приводит задние колеса. По утверждению создателей, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд, а максимальная скорость достигает 165 км/ч. Батареи на 50 кВтч достаточно, чтобы преодолеть без остановки до 450 км.

Автомобиль получил 18-дюймовые кованные диски, которые "обуты" в резину размерностью 235/45 спереди и 255/40 – сзади.

Для водителя предусмотрена цифровая шкала приборов, а по центру торпеды расположился вертикальный 15,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Стоимость Electra Quds Rise заявлена на уровне 25000 евро, а первые экземпляры будут отправлены покупателям в будущем году. В планах компании помимо купе организовать выпуск седана Quds Capital ES, еще одного спорткара Quds Nostrum EE, а также такси в ретро стиле eCab.

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