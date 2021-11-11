Citroёn поможет превратить греческий остров Халки в экологически чистый

Французская компания Citroen приняла участие в экологическом проекте GR-eco Islands, целью которого сделать греческий остров Халки свободным от вредных выбросов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Остров Халки станет пилотной площадкой проекта GR-eco Islands по переходу к экологически чистой энергетике, реализуемого несколькими компаниями, включая Syngelidis Group (греческий импортер Citroën), Vinci и Akuo Greece.

Видео дня

"Мы очень рады возможности сотрудничать с властями острова Халки в рамках этого выдающегося проекта. Наша совместная работа полностью соответствует духу инновационного и смелого бренда Citroën, тесно связанного с повседневной жизнью обычных людей и их мобильностью. Мы твердо намерены сделать электромобильность доступной каждому и гордимся возможностью внести свой вклад в превращение острова Халки в автономный, высокоэффективный и устойчивый регион", – говорит генеральный директор Citroën Винсент Кобе.

Подписание меморандума о взаимопонимании между греческим правительством, Citroën/Syngelidis Group, Vinci и Akuo Greece ознаменовало собой начало перехода к "зелёной" экономике на Халки.

Электрификация остается одним из главных вызовов, стоящих перед мировой автомобильной промышленностью. Компания Citroën готова предоставить жителям и государственным ведомствам острова возможность эффективно использовать все преимущества электромобилей.

На первоначальном этапе Citroën передал властям острова Халки шесть электромобилей: два Ami для полиции и береговой охраны, два e-C4 и один e-Spacetourer для муниципалитета, а также один e-Jumpy для энергетического сообщества Халки.

"На текущем этапе этот проект изменит жизнь относительно небольшого числа людей, но это только начало. Помогая острову Халки стать экологически чистой экономикой с нулевым уровнем выбросов, Citroën открывает путь к лучшему будущему и демонстрирует, что электрификация – это оптимальная стратегия развития", – добавляет Винсент Кобе.

Еще одной немаловажной целью является повышение качества жизни обитателей острова. Citroën и Syngelidis Group запускают для этого целый ряд инициатив. В частности, важным элементом стратегии является планомерное замещение всех машин с ДВС на электромобили.

Для этого компания Citroën готова предоставить жителям и предприятиям острова возможность приобрести по доступным ценам широкий ассортимент электротранспорта – от легких квадрациклов до легковых и коммерческих автомобилей – с бесплатным доступом ко всем инновационным технологиям и функциям связи, которыми они оснащаются. Это позволит резидентам острова значительно повысить качество своей повседневной жизни благодаря снижению уровня шума, масштабов загрязнения воздуха и окружающей среды в целом, а также сокращению расходов на электроэнергию.

"Мы искренне гордимся вкладом, который Syngelidis Group и Citroën вносят в реализацию этого важного проекта на острове Халки. В полном соответствии с целями по сокращению негативного воздействия на климат, предусмотренными программой "Экологичный остров Халки", мы решительно поддерживаем амбиции, продемонстрированные греческими властями, посольством Франции и французскими деловыми кругами, и берем на себя задачу по продвижению "зелёной электромобильности", – подчеркнул президент Syngelidis Group Полихронис Сингелидис.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Citroën представила грузовую версию электрокара Ami